El fútbol sanjuanino y el fantasma que sobrevuela sobre las apuestas ilegales suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, un mensaje anónimo llegó a Tiempo de San Juan acompañado de un audio en el que se escucha a quien sería un árbitro de la Liga Sanjuanina de Fútbol hablando sobre un supuesto intento de arreglo de partido vinculado a apuestas deportivas.

El mensaje recibido por este medio dice textualmente: “Un árbitro de Liga Sanjuanina, tratando de arreglar un partido por apuestas deportivas. En la cual sigue dirigiendo con normalidad”.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Vamos a ir por la visita": el audio de un supuesto árbitro que reaviva el escándalo de las apuestas en el fútbol sanjuanino El fútbol sanjuanino y el fantasma que sobrevuela sobre las apuestas ilegales suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, un mensaje anónimo llegó a Tiempo de San Juan acompañado de un audio en el que se escucha a quien sería un árbitro de la Liga Sanjuanina de Fútbol hablando sobre un supuesto intento de arreglo de partido. El mensaje recibido por este medio dice textualmente: “Un árbitro de Liga Sanjuanina, tratando de arreglar un partido por apuestas deportivas. En la cual sigue dirigiendo con normalidad”. Más detalles en @tiempodesanjuan #ligasanjuanina #arbitro #audio #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

En el audio se escucha una frase que resulta llamativa, pero que no afirma nada: “Vamos a ir por la visita”, presuntamente dicha por el supuesto juez en cuestión. Según la información que acompañó la denuncia, el registro correspondería al año pasado, cuando San Martín aún participaba en la Primera Nacional y mantenía actividad en el torneo local. Actualmente, el Verdinegro no presenta categoría en la Primera A de la Liga debido a su participación en Primera División.

La denuncia que quedó en suspenso

Luego de que la Liga Sanjuanina denunciara ante la Justicia un presunto negociado de apuestas ilegales en los partidos locales, el fiscal Nicolás Alvo desestimó la presentación al considerar que no existía comisión de delito. Sin embargo, desde la entidad presidida por Juan Valiente insistieron con el pedido de revisión de la medida ante los fiscales coordinadores de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

La presentación judicial -firmada por el abogado Ezequiel Zamora- fue notificada el 18 de septiembre y apunta a dos ejes principales: el uso indebido de logos y escudos de clubes locales en plataformas como BPlay, XBet y Celu Apuestas, y la sospecha de que menores de edad estarían participando de estas apuestas. Además, la Liga deslizó la posibilidad de arreglos de partidos, un rumor que comenzó a tomar fuerza tras el polémico encuentro entre Sportivo Desamparados y Peñarol, con cuatro penales y tres expulsiones, que derivó en una investigación interna.

Fuentes de la institución aseguraron que no se trata de una acusación vacía, sino de un pedido para que el Ministerio Público investigue posibles ilícitos y produzca las pruebas correspondientes. Si la revisión es favorable, la causa podría reabrirse y avanzar en la búsqueda de responsabilidades.

El antecedente

No es la primera vez que audios comprometedores salen a la luz. En mayo de este año se conocieron mensajes de WhatsApp que involucraban a un dirigente de un club sanjuanino y al exárbitro Benito Casibar, a quien se le habría ofrecido dinero para favorecer a un equipo en un partido de Primera División.

A raíz de ese episodio, Casibar y su colega Armando Pelleriti fueron expulsados de la Liga Sanjuanina. En los audios filtrados se escuchaba al dirigente pedirle al juez que “se la juegue toda” y mencionar montos de dinero para “arreglar algo”.