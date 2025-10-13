San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

Para colmo, el reglamento mete más presión: este año descienden dos equipos, uno por tabla anual y otro por promedio. Pero si el mismo equipo queda último en ambas, también se va el penúltimo de la anual. Así, si hoy terminara el torneo, San Martín estaría despidiéndose de la máxima división.
La próxima parada será en casa frente a Independiente, que pelea por entrar a las copas y no regalará nada. Luego, dos duelos bravos: el clásico cuyano en Mendoza ante Godoy Cruz, y la localía ante un Lanús siempre incómodo. El cierre será una auténtica final ante Aldosivi en Mar del Plata, otro que está en la misma pelea por la permanencia.
La victoria en el Bajo Flores fue un oasis en medio del desierto. Ese gol que valió tres puntos encendió una chispa de esperanza en el Pueblo Viejo, pero los demás resultados no ayudaron. Aldosivi, su rival directo en esta lucha, también ganó sus últimos dos partidos (2-0 a Unión y 2-0 a Huracán) y lo sigue superando en la tabla anual con 24 unidades. Además, el promedio no da tregua: ambos equipos están en el fondo, y si todo sigue así, uno podría arrastrar al otro al descenso.
La permanencia se juega en cuatro fechas. Lo que le queda a cada uno de los que estarían peleando hasta el final la tabla de los promedios:
- San Martín vs. Independiente, por la fecha 13
- Godoy Cruz vs. San Martín, por la fecha 14
- San Martín vs. Lanús, por la fecha 15
- Aldosivi vs. San Martín, por la fecha 16
El Tiburón (24) se metió de lleno en la pelea luego de un flojo Apertura, pero reaccionó con dos triunfos consecutivos en las últimas dos fechas: 2-0 ante Unión y 2-0 frente a Huracán, logrando sus primeros dos triunfos del Clausura. Pese a los seis puntos obtenidos, sigue penúltimo en la tabla anual y con un promedio bajo que lo mantiene en riesgo.
Racing vs. Aldosivi, por la fecha 13
Aldosivi vs. Independiente Rivadavia, por la fecha 14
Banfield vs. Aldosivi, por la fecha 15
Aldosivi vs. San Martín (SJ), por la fecha 16
Godoy Cruz, lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores, está a cuatro puntos del descenso y necesita sumar para evitar un final con sufrimiento.
Lanús vs. Godoy Cruz, por la fecha 13
Godoy Cruz vs. San Martín (SJ, por la fecha 14
Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz, por la fecha 15
Godoy Cruz vs. Riestra, por la fecha 16
Talleres sorprendió por su posición en el fondo: con 27 puntos, necesita una seguidilla de victorias para no mirar el fondo de la tabla.
Talleres vs. River, por la fecha 13
Vélez vs. Talleres, por la fecha 14
Talleres vs. Platense, por la fecha 15
Instituto vs. Talleres, por la fecha 16
Banfield (28) tampoco puede relajarse. Con un promedio que lo mantiene cerca del fondo, cada partido se transformó en una final. Su objetivo inmediato es cosechar puntos que le permitan llegar a las últimas fechas con algo de aire.
Independiente Rivadavia vs. Banfield, por la fecha 13
Banfield vs. Lanús, por la fecha 14
Banfield vs. Aldosivi, por la fecha 15
Central Córdoba vs. Banfield, por la fecha 16
Gimnasia (29) también atraviesa una temporada irregular. Aunque no está en zona roja, se encuentra a seis unidades del último, las próximas fechas serán clave para no depender de terceros. La permanencia aún no está garantizada.
Estudiantes vs.Gimnasia, por la fecha 13
River vs. Gimnasia, por la fecha 14
Gimnasia vs. Vélez, por la fecha 15
Platense vs. Gimnasia, por la fecha 16
Newells está apenas por encima de los del fondo con 30 puntos. Si no levanta, podría complicarse con la tabla anual en las últimas jornadas.
Argentinos Juniors vs. Newells, por la fecha 13
Newells vs. Unión, por la fecha 14
Huracán vs. Newells, por la fecha 15
Newells vs. Racing, por la fecha 16
Por otro lado, Sarmiento logró algunos resultados que le permitieron salir de la zona más caliente (23°), en especial la reciente victoria frente a River, pero su promedio sigue comprometido. Una mala racha podría devolverlo a posiciones de riesgo, por lo que necesita sumar para asegurar su continuidad en Primera. Además, está tan solo a siete puntos de lo más bajo de la anual.
Sarmiento vs. Vélez, por la fecha 13
Platense vs. Sarmiento, por la fecha 14
Sarmiento vs. Instituto, por la fecha 15
San Lorenzo vs. Sarmiento, por la fecha 16
Sarmiento vs. Rosario Central (suspendido), por la fecha 7