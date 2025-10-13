San Martín, cada partido una final: Aldosivi es el otro complicado y el duelo con el Tomba podría ser decisivo

A falta de cuatro fechas para que se baje el telón del Torneo Clausura, la lucha por no descender está que arde. Y en ese fuego, San Martín es el que más se está quemando. A pesar del triunfazo 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, el Verdinegro no logra despegar del fondo ni en la tabla anual ni en la temida tabla de los promedios. Los otros complicados y el encuentro con el Tomba que será clave.

Es que los números no mienten, y a esta altura del campeonato ya no alcanza con las buenas intenciones: los puntos son la única moneda que sirve. Con apenas 23 unidades, el conjunto sanjuanino necesita más que un milagro para quedarse en Primera.

Para colmo, el reglamento mete más presión: este año descienden dos equipos, uno por tabla anual y otro por promedio. Pero si el mismo equipo queda último en ambas, también se va el penúltimo de la anual. Así, si hoy terminara el torneo, San Martín estaría despidiéndose de la máxima división.

La próxima parada será en casa frente a Independiente, que pelea por entrar a las copas y no regalará nada. Luego, dos duelos bravos: el clásico cuyano en Mendoza ante Godoy Cruz, y la localía ante un Lanús siempre incómodo. El cierre será una auténtica final ante Aldosivi en Mar del Plata, otro que está en la misma pelea por la permanencia.

La victoria en el Bajo Flores fue un oasis en medio del desierto. Ese gol que valió tres puntos encendió una chispa de esperanza en el Pueblo Viejo, pero los demás resultados no ayudaron. Aldosivi, su rival directo en esta lucha, también ganó sus últimos dos partidos (2-0 a Unión y 2-0 a Huracán) y lo sigue superando en la tabla anual con 24 unidades. Además, el promedio no da tregua: ambos equipos están en el fondo, y si todo sigue así, uno podría arrastrar al otro al descenso.

La permanencia se juega en cuatro fechas. Lo que le queda a cada uno de los que estarían peleando hasta el final la tabla de los promedios:

San Martín vs. Independiente, por la fecha 13

Godoy Cruz vs. San Martín, por la fecha 14

San Martín vs. Lanús, por la fecha 15

Aldosivi vs. San Martín, por la fecha 16

El Tiburón (24) se metió de lleno en la pelea luego de un flojo Apertura, pero reaccionó con dos triunfos consecutivos en las últimas dos fechas: 2-0 ante Unión y 2-0 frente a Huracán, logrando sus primeros dos triunfos del Clausura. Pese a los seis puntos obtenidos, sigue penúltimo en la tabla anual y con un promedio bajo que lo mantiene en riesgo.

Racing vs. Aldosivi, por la fecha 13

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia, por la fecha 14

Banfield vs. Aldosivi, por la fecha 15

Aldosivi vs. San Martín (SJ), por la fecha 16

Godoy Cruz, lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores, está a cuatro puntos del descenso y necesita sumar para evitar un final con sufrimiento.

Lanús vs. Godoy Cruz, por la fecha 13

Godoy Cruz vs. San Martín (SJ, por la fecha 14

Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz, por la fecha 15

Godoy Cruz vs. Riestra, por la fecha 16

Talleres sorprendió por su posición en el fondo: con 27 puntos, necesita una seguidilla de victorias para no mirar el fondo de la tabla.

Talleres vs. River, por la fecha 13

Vélez vs. Talleres, por la fecha 14

Talleres vs. Platense, por la fecha 15

Instituto vs. Talleres, por la fecha 16

Banfield (28) tampoco puede relajarse. Con un promedio que lo mantiene cerca del fondo, cada partido se transformó en una final. Su objetivo inmediato es cosechar puntos que le permitan llegar a las últimas fechas con algo de aire.

Independiente Rivadavia vs. Banfield, por la fecha 13

Banfield vs. Lanús, por la fecha 14

Banfield vs. Aldosivi, por la fecha 15

Central Córdoba vs. Banfield, por la fecha 16

Gimnasia (29) también atraviesa una temporada irregular. Aunque no está en zona roja, se encuentra a seis unidades del último, las próximas fechas serán clave para no depender de terceros. La permanencia aún no está garantizada.

Estudiantes vs.Gimnasia, por la fecha 13

River vs. Gimnasia, por la fecha 14

Gimnasia vs. Vélez, por la fecha 15

Platense vs. Gimnasia, por la fecha 16

Newells está apenas por encima de los del fondo con 30 puntos. Si no levanta, podría complicarse con la tabla anual en las últimas jornadas.

Argentinos Juniors vs. Newells, por la fecha 13

Newells vs. Unión, por la fecha 14

Huracán vs. Newells, por la fecha 15

Newells vs. Racing, por la fecha 16

Por otro lado, Sarmiento logró algunos resultados que le permitieron salir de la zona más caliente (23°), en especial la reciente victoria frente a River, pero su promedio sigue comprometido. Una mala racha podría devolverlo a posiciones de riesgo, por lo que necesita sumar para asegurar su continuidad en Primera. Además, está tan solo a siete puntos de lo más bajo de la anual.

Sarmiento vs. Vélez, por la fecha 13

Platense vs. Sarmiento, por la fecha 14

Sarmiento vs. Instituto, por la fecha 15

San Lorenzo vs. Sarmiento, por la fecha 16

Sarmiento vs. Rosario Central (suspendido), por la fecha 7