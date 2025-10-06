lunes 6 de octubre 2025

Verdinegro ¡hasta las medias!

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez y el rinconcito especial que ocupa la de San Martín: "Esta es la campeona"

Al delantero ex Verdinegro se lo vio junto a su novia en redes sociales y mostrando un poco cómo guarda las camisetas de su carrera. Las que intercambió, las personales de Newell's, la pilcha intacta del ascenso y ¡hasta las medias cortadas!: "Son las de la final", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El museo de camisetas de Nazareno Fúnez.

El museo de camisetas de Nazareno Fúnez.

image
image

Los futbolistas suelen llevarse más que recuerdos cuando pasan por un club. Algunos guardan goles, otros amistades, pero los más nostálgicos se quedan con trofeos personales: camisetas, botines, o hasta medias cortadas. Nazareno Fúnez, aquel delantero que quiere todo el Pueblo Viejo y que fue clave en el ascenso de San Martín a Primera, mostró en TikTok su museo, y emocionó a más de un hincha verdinegro.

Acompañado por su novia, el actual jugador de Central Córdoba subió un video donde enseña cómo guarda, una por una, las camisetas que usó (o intercambió) a lo largo de su carrera: las de Newell’s, algunas rivales, la pilcha de concentración, y algunas otras. Pero hay una que brilla con luz propia por lo que significa y lo que marcó en su vida: la de San Martín.

"Esta es la campeona", dice Fúnez mientras sostiene la casaca verdinegra del ascenso, esa misma con la que festejó el regreso a Primera División. No está sola: en el mismo cajón guarda las camisetas de concentración y hasta un par de medias recortadas: "Son las de la final", contó, haciendo referencia a aquel histórico partido disputado en el Gigante de Alberdi, donde San Martín venció 2-0 a Gimnasia de Mendoza y selló su regreso a la elite del fútbol argentino.

image

La publicación no tardó en viralizarse, y los hinchas del Verdinegro se llenaron de orgullo al ver el cariño con el que el delantero recuerda su paso por Concepción. Hoy, Fúnez defiende los colores de Central Córdoba, pero claramente San Juan le dejó una marca. Y la camiseta de San Martín tiene su lugar especial en el rincón más íntimo del jugador.

