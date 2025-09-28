"Verdinegro ayer, hoy y siempre", el saludo de un ídolo de San Martin por los 118 años del club

Este 27 de septiembre San Martín de San Juan cumplió 118 desde su creación , y durante todo el fin de semana fanáticos, hinchas, jugadores e ídolos que pasaron por el verdinegro se tomaron un momento para felicitar al club del Pueblo Viejo. Uno de ellos fue el reconocido Marcos “Pampa” Gilabert, quien usó sus redes sociales para formar parte de las celebraciones.

“¡Feliz Aniversario San Martín! Gracias por dejarme ser parte de tu historia” , comentó el jugador que supo ser protagonistas durante seis temporadas, hasta 2020, cuando dejó el club. Pese al tiempo pasado, el Pampa siente pasión y amor por el verdinegro. “Nunca sentí tanta emoción en una cancha como la siento en San Martín”, había expresado cuando dejaba el club.

View this post on Instagram A post shared by PampaGelabert (@pampagelabert)

Con una serie de fotos con la casaca del Pueblo Viejo, Gilabert sumó en la publicación: “Verdinegro ayer, hoy y siempre. Abz enorme los quiero mucho”.

Cabe recordar que Gilabert desde que se fue de San Martín nunca dejó de tener vínculo con el club. A las interacciones por redes sociales se suman las veces que se sumó como hincha al Hilario Sánchez para presenciar algún partido.

El exjugador tuvo un buen presente en el Pueblo Viejo y el hincha todavía se lo reconoce. Fue capitán, anotó goles y era uno de los referentes del plantel. Con el vínculo que generó con la gente y el club, el Pampa no se olvidó del cumpleaños del club de sus amores.