domingo 28 de septiembre 2025

La ilusión de los pibes

Mundial Sub20: Argentina enfrentará a Cuba en su estreno, ¿a qué hora y dónde se puede ver?

La Albiceleste chocará contra su par cubano por la primera fecha del Grupo D, zona también integrada por Italia y Australia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina que debuta este domingo en el Mundial Sub20

La selección argentina Sub 20 se enfrentará este domingo desde las 20 a Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander en su estreno por el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. El equipo de Diego Placente buscará ampliar su cosecha como el país más ganador del certamen con seis conquistas, pero el último título se remonta a la gesta de Canadá 2007. Transmiten Telefé y DSports.

La Albiceleste tendrá su bautismo en el Grupo D en la ciudad trasandina de Valparaíso. Luego de afrontar este compromiso, retornará a las canchas el miércoles 1 de octubre para enfrentar a Australia y cerrará la zona el sábado 4 contra Italia, que fue subcampeona del mundo hace dos años en Argentina. Siempre jugará en el mismo horario del debut. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada una de las seis zonas y los cuatro mejores terceros.

La base de la nómina Celeste y Blanca se compone de jugadores que actúan en el fútbol local en gran medida y con rodaje en Primera División. Entre los arqueros, Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) ya se vienen entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. En la defensa, están los nombres de Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). El mediocampo y el ataque se destacan las presencias de Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Por otro lado, también hay una a de futbolistas que se desempeñan en el exterior y formarán parte de la nómina: Julio Soler (Bournemouth), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto), Mateo Silvetti (Inter Miami), Alain Gómez (Valencia) y Álvaro Montoro (Botafogo).

Sin embargo, Placente no pudo armar el equipo de sus sueños porque recibió muchas negativas en su camino. Sin obligación a ceder a los protagonistas por parte de los clubes, no logró convencer a Real Madrid, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Genoa para liberar a Franco Mastantuono, Claudio Diablito Echeverri, Aaron Anselmino y Valentín Carboni, respectivamente.

La ausencia de Echeverri no es una baja menor porque el joven que está en la Bundesliga a préstamo desde Manchester City fue el máximo goleador (6) del combinado nacional y el segundo del Sudamericano Sub 20, por detrás del colombiano Néiser Villarreal (8). El equipo de Placente accedió a la Copa del Mundo después de ser subcampeón (Brasil lideró el Hexagonal Final) en ese breve torneo desarrollado a principios de año en Venezuela.

Bajo este escenario, está obligado a llevarse un triunfo frente a un rival de menor jerarquía, que afrontará el segundo Mundial Sub 20 de su historia después de Turquía 2013. En esa edición, perdió los tres partidos, solo metió un gol y recibió 10 tantos.

De sus actuales 21 convocados, se destaca el nombre de Alessio Raballo, centrodelantero de 19 años y 1.90 de altura que nació en Italia, defiende los colores del Cremonese en la Serie A y obtuvo la doble nacionalidad para jugar con la camiseta del país de su madre.

Posibles formaciones

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira.

Hora: 20

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso (Chile)

TV: Telefé y DSports

El fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 20

  • Domingo 28/9 - Argentina vs. Cuba
  • Miércoles 1/10 - Argentina vs. Australia
  • Sábado 4/10 - Argentina vs. Italia

*Todos los juegos se disputarán desde las 20 (hora argentina) en Valparaíso

Los 21 convocados por Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez) y Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica) y Maher Carrizo (Vélez).

FUENTE: Infobae

