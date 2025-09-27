sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

El histórico docente y artista falleció este sábado a sus 77 años. Fue director de la institución de calle General Acha, referente de varias generaciones y una figura clave para la cultura local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
soler
255515jpg
255509jpg
255510jpg
255514jpg

El mundo cultural y educativo de San Juan despide a una de sus figuras más emblemáticas. Este sábado se conoció la noticia del fallecimiento de Rodolfo Ferrer, un hombre que dejó huella en la enseñanza, en el arte y en la vida de cientos de alumnos. La confirmación llegó desde la institución que marcó su carrera. “El Equipo de Conducción del Centro Polivalente de Arte informa con muchísima tristeza el fallecimiento de nuestro querido ex director. Rodolfo Ferrer. Una persona que entregó su vida a esta institución y siempre estuvo presente”, expresaron en un comunicado.

Lee además
san juan marcho para reclamar justicia por el triple femicidio en florencio varela
Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela
Llevar internet a Mogna fue todo un desafío y la meta está lograda en uno de los rincones más recónditos de San Juan.  
Mucho más que tecnología

San Juan Innova y su plan para cerrar un anillo de 3.000 km de fibra óptica y llevar internet incluso hasta el Paso de Agua Negra

Ferrer fue actor, bailarín, coreógrafo, escenógrafo y docente. Supo brillar en los teatros de la calle Corrientes y en la televisión porteña, pero también eligió volver a su provincia para volcar su talento en la educación.

Nació en Santa Lucía en 1948, se crió en Capital y cursó la primaria en las escuelas Santa Rosa de Lima, Fray Justo Santa María de Oro y Leandro N. Alem. En su niñez fue tímido, hasta que encontró en la lectura y el arte la forma de vencer los silencios. Terminó la secundaria en la Escuela de Comercio, pero jamás ejerció de perito mercantil. Su destino estaba en otro lado: en las tablas.

A fines de los años 60 se instaló en Buenos Aires para estudiar Teatro y luego ingresó a la Escuela Nacional de Danzas, donde se recibió de Profesor de Expresión Corporal y de Folclore. Para costearse los estudios trabajó con la compañía de Margarito Tereré, con la que recorrió escenarios y programas de televisión.

255510jpg

De regreso en San Juan, comenzó de a poco: dando cursos a docentes, trabajando con chicos con discapacidades y colaborando en el Ministerio de Educación. Ese camino lo llevó, finalmente, a la escuela que sería su casa académica: el Polivalente de Arte. Allí fue profesor, vicedirector y luego director. Con disciplina férrea y visión moderna, transformó el establecimiento y lo consolidó como una institución clave de la cultura provincial.

“El arte es disciplina, es la única manera de ver el arte y de lograr cosas”, expresó en una nota que dio a Tiempo de San Juan en 2016, convencido de que la rigurosidad era también una forma de respeto al oficio. Esa impronta le valió reconocimiento de sus alumnos, quienes años después agradecieron las exigencias de aquel maestro que no negociaba el esfuerzo.

255514jpg

Su perfeccionismo lo llevó a seguir formándose incluso cerca de la jubilación. Se graduó como Licenciado en Folclore en la Universidad Nacional del Arte, con un promedio de 9,98. Fue además pionero en abrir espacios de educación sexual en escuelas públicas, mucho antes de que se hablara del tema en los programas oficiales.

La trayectoria de Ferrer también fue reconocida fuera de San Juan: en 2017 recibió en el Teatro Colón el Premio María Ruanova a la trayectoria, uno de los mayores galardones de la danza argentina.

Tras jubilarse, siguió vinculado al arte y la docencia. En la televisión local fue jurado del programa La Ventana, en exposiciones mostró parte de su vasto patrimonio de vestuario y objetos antiguos, y nunca dejó de reunirse con amigos, leer, opinar y dictar charlas. Ferrer fue, sobre todo, un hombre adelantado a su tiempo, crítico, riguroso y apasionado. San Juan lo despide hoy con pesar.

Temas
Seguí leyendo

Inclusión laboral: el local que apostó por un cambio positivo y la importancia de abrir las puertas a personas con discapacidad

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

El fuerte viento dejó sin luz a gran parte de Trinidad durante más de 12 horas

Una bicicleta, pan casero y mucho corazón: la historia de Teresa, 28 años pedaleando con su panadería ambulante

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Lo que dejó el viento en San Juan: árboles caídos, incendios y heridos por ráfagas de más de 90 km/h

Los recuerdos que florecen en primavera: los sanjuaninos contaron sobre su primer amor y su primer beso

Los efectos del viento en San Juan: cortes de luz, postes derribados y caos en las rutas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

FOTO ILUSTRATIVA 
Controles

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

Foto gentileza MDZ. 
Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El abogado Chaves afirmó que esta es la propiedad de Santiago del Estero que les pertenecía y que fue vendida por el supuesto corredor inmobiliario.
Entre colegas

Un abogado y un supuesto corredor inmobiliario fueron denunciados por otro letrado por las estafas con dos terrenos

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Te Puede Interesar

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela
Movilización

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llevar internet a Mogna fue todo un desafío y la meta está lograda en uno de los rincones más recónditos de San Juan.  
Mucho más que tecnología

San Juan Innova y su plan para cerrar un anillo de 3.000 km de fibra óptica y llevar internet incluso hasta el Paso de Agua Negra

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Sin Russo en el banco, Boca enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello
Liga Profesional

Sin Russo en el banco, Boca enfrenta a Defensa y Justicia en el Tito Tomaghello

La estadística que puso en discusión la llegada de fondos para obras en Rawson
Dilema

La estadística que puso en discusión la llegada de fondos para obras en Rawson