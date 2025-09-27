sábado 27 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros

Con casi un siglo de historia, el túnel de eucaliptos sobre calle Sarmiento se transformó en un emblema de Albardón. Entre sombras frescas y recuerdos compartidos, vecinos y turistas lo celebran como un rincón que combina naturaleza, identidad y tradición. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
815f5d29-ad2c-4da5-99b3-c5a2e667270c

En Albardón, hay un rincón donde el tiempo parece detenerse bajo la sombra fresca de los eucaliptos. Sobre calle Sarmiento, un túnel natural de casi un siglo se abre paso entre el asfalto y la memoria, regalando a vecinos y visitantes un pasaje distinto, donde la naturaleza dicta su propio ritmo.

Lee además
video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de ullum
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum
video: una esquina sanjuanina con historia politica y actual reconocimiento popular
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Confeccionado por decenas de árboles que se entrelazan en lo alto, el túnel se extiende a lo largo de unos 300 metros. Es más que una simple arboleda: es un símbolo del departamento, un tramo que late en el corazón de los albardoneros. Allí no solo se aprecia la vegetación, sino también ese encanto difícil de explicar, ese aire de pertenencia que lo vuelve único.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - El túnel de Eucaliptos en Albardón

Frente a esta postal verde se levanta el Parque Latinoamericano, inaugurado en febrero de 2014, y convertido desde entonces en el epicentro de los grandes eventos culturales de Albardón. La combinación del parque con el túnel forjó un espacio de encuentro y esparcimiento, un escenario donde la vida social y la naturaleza se dan la mano.

El túnel de eucaliptos sigue recibiendo elogios, tanto de quienes lo recorren a diario como de turistas que se sorprenden con su magia. En las redes sociales abundan los mensajes nostálgicos, esas palabras que lo enaltecen como si se tratara de un viejo amigo que acompaña silenciosamente la vida del pueblo.

En cada sombra proyectada y en cada ráfaga de viento que acaricia sus hojas, el túnel verde de Albardón recuerda que la identidad también se construye en los detalles: en un pasaje arbolado, en un parque frente a él, en esos rincones donde la naturaleza se convierte en orgullo colectivo.

Más fotos

image
image
image
image
Temas
Seguí leyendo

Cayó un joven acusado de robos a mujeres en Santa Lucía y esquivar las cámaras del CISEM: los videos del modus operandi

De la tierra a tu mesa, un productor sanjuanino mostró el proceso del espárrago

En un minuto y 20 segundos, mirá cómo roban una moto en pleno día y de una esquina del corazón de Capital

Robaron una parte de un tinglado en Pocito y quedaron filmados: el video

Video: Colapinto chocó en Bakú y el domingo saldrá 16°

Video: en Chimbas vendieron cigarrillos en oferta y afirmaron que "venía toda la gente corriendo"

En primer plano: un puma se paseó frente a una cámara trampa en un parque sanjuanino

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen Ilustrativa
Infieles extorsionados

Detuvieron a una chica sanjuanina que chantajeaba a sus dos amantes empresarios y la condenaron

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

La Fiesta Nacional del Sol 2025 será también en el Estadio del Bicentenario.
Revelación

Confirmaron los artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025: mirá cuáles son

Los viajeros Manada sobre ruedas vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes
Experiencias

Los viajeros "Manada sobre ruedas" vivieron la full experiencia sanjuanina con el viento y lo contaron en sus redes

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte
Enorme tristeza

Murió Rodolfo Ferrer, el sanjuanino que le dio prestigio a la escuela Polivalente y fue un símbolo de la educación y el arte

Te Puede Interesar

La emoción de Lucas Ceballos. 
ídolo

Lucas Ceballos, el ex jugador que ahora trabaja en el semillero y vive la clasificación de Desamparados desde afuera

Por Antonella Letizia
¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan
SMN

¿Domingo de sol y mucho calor?: mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum
Siniestro vial

Tremendo choque en Capital: una moto delivery impactó contra un colectivo de la Red Tulum

De izquierda a derecha: Jorge Pablo González, el finquero de Pocito; su camioneta grabada huyendo después de los hechos y Facundo Ariel Castro Flores.
Importante procedimiento

Desbaratan una banda dedicada a robar aires acondicionados en Zonda: entre los detenidos un conocido finquero

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros video
Rinconcitos Sanjuanino

Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros