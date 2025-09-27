Video: el túnel verde que enorgullece a los albardoneros

En Albardón , hay un rincón donde el tiempo parece detenerse bajo la sombra fresca de los eucaliptos . Sobre calle Sarmiento , un túnel natural de casi un siglo se abre paso entre el asfalto y la memoria, regalando a vecinos y visitantes un pasaje distinto, donde la naturaleza dicta su propio ritmo.

Confeccionado por decenas de árboles que se entrelazan en lo alto, el túnel se extiende a lo largo de unos 300 metros. Es más que una simple arboleda: es un símbolo del departamento, un tramo que late en el corazón de los albardoneros. Allí no solo se aprecia la vegetación, sino también ese encanto difícil de explicar, ese aire de pertenencia que lo vuelve único.

Frente a esta postal verde se levanta el Parque Latinoamericano, inaugurado en febrero de 2014, y convertido desde entonces en el epicentro de los grandes eventos culturales de Albardón. La combinación del parque con el túnel forjó un espacio de encuentro y esparcimiento, un escenario donde la vida social y la naturaleza se dan la mano.

El túnel de eucaliptos sigue recibiendo elogios, tanto de quienes lo recorren a diario como de turistas que se sorprenden con su magia. En las redes sociales abundan los mensajes nostálgicos, esas palabras que lo enaltecen como si se tratara de un viejo amigo que acompaña silenciosamente la vida del pueblo.

En cada sombra proyectada y en cada ráfaga de viento que acaricia sus hojas, el túnel verde de Albardón recuerda que la identidad también se construye en los detalles: en un pasaje arbolado, en un parque frente a él, en esos rincones donde la naturaleza se convierte en orgullo colectivo.

