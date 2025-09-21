domingo 21 de septiembre 2025

Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Un rincón histórico del oeste sanjuanino sigue convocando a locales y turistas. El Embarcadero del Dique de Ullum combina deporte, relax y paisajes únicos, aun después de los años de sequía que marcaron al embalse. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
Edit-837
Edit-838
Edit-836

A un costado de la Ruta 60, donde el asfalto parece perderse en el azul del agua, se abre un rincón que desde hace más de cuatro décadas enamora a sanjuaninos y turistas. Es el Embarcadero del Dique de Ullum, un paraje que invita a detenerse, respirar hondo y dejar que la mirada viaje entre el espejo del embalse y las montañas que lo custodian.

Su historia comenzó en 1980, cuando el dique fue inaugurado y el flamante lago artificial empezó a dibujar una nueva postal en el oeste provincial. Muy pronto, aquel muelle se convirtió en centro de atracción para quienes buscaban disfrutar del sol sanjuanino o vivir la adrenalina de los deportes acuáticos. Paseos en lancha, motos de agua, esquí, remo o simples chapuzones encontraron en estas aguas un escenario perfecto.

Edit-838

Con el tiempo, el lugar fue sumando vecinos ilustres, como el camping de la Universidad Nacional de San Juan, el Bosquecito y, un poco más allá, la vieja Jirafa Azul -que hoy renació como la Usina de Ullum- completan el paisaje recreativo que rodea al embarcadero. Entre ellos conforman un pequeño corredor donde la naturaleza y el esparcimiento se dan la mano.

La sequía de los últimos años golpeó a todo el dique, y el nivel del agua bajó visiblemente. Sin embargo, ni la merma en la cota ni el paso del tiempo lograron borrar su encanto. Todavía es común ver familias extendiendo reposeras, amigos preparando tablas de paddle o aventureros lanzándose a remar, mientras el sol dibuja destellos sobre la superficie.

Edit-836

Hoy, el predio -bajo el cuidado de Náutica de la Secretaría de Deportes- sigue siendo un faro de recreación. Con horarios y medidas de seguridad que varían según la temporada, ofrece un respiro para quienes buscan nadar, refrescarse o simplemente contemplar el paisaje. Porque el Embarcadero de Ullum no es solo un punto en el mapa: es un pedazo de memoria viva, un sitio donde el agua y la montaña se abrazan para recordarnos que, incluso en medio de la aridez, San Juan guarda rincones capaces de encender la alegría del verano.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - Embarcadero de Ullum
Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Por David Cortez Vega
