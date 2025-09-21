domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

El siniestro ocurrió este domingo en la esquina de Vidart y calle 5. El impacto fue tan fuerte que se destrozó una moto que estaba estacionada y parte de la pared del comercio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.27.26
WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.27.18

Un fuerte accidente sacudió la tranquilidad del departamento Rawson este domingo. Pasadas las 13hs, un joven conductor que circulaba junto a su novia perdió el control de su auto en la intersección de Vidart y calle 5, en el límite de Pocito, y terminó incrustado contra un almacén de barrio.

Lee además
quien era el productor sanjuanino que fue asesinado en mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
asesinan a un empresario sanjuanino en mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

El vehículo arrasó con una moto que estaba estacionada en la vereda y destruyó parte de la pared del comercio. Un testigo contó a Tiempo de San Juan que en el lugar había vecinos vendiendo empanadas. “Podría haber sido un accidente grave”, agregó con alivio, en referencia a que milagrosamente no hubo que lamentar heridos.

El joven conductor, de unos 20 años, y su acompañante resultaron ilesos. Según las fuentes consultadas, la moto estaba efectivamente estacionada en el lugar y no había nadie cerca en el momento del impacto, lo que evitó una tragedia mayor.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.27.18
Seguí leyendo

Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al ciclista fallecido en ullum: su hijo lo reconocio en la morgue judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Te Puede Interesar

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Cecilia Román junto a su hija Ana en la pasarela del fisicoculturismo.  video
Hija e' tigre

El legado de una campeona: con solo 13 años, la hija de Ceci Román ya rompe esquemas en las pasarelas del fisicoculturismo

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"