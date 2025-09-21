Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Un fuerte accidente sacudió la tranquilidad del departamento Rawson este domingo. Pasadas las 13hs, un joven conductor que circulaba junto a su novia perdió el control de su auto en la intersección de Vidart y calle 5, en el límite de Pocito, y terminó incrustado contra un almacén de barrio.

El vehículo arrasó con una moto que estaba estacionada en la vereda y destruyó parte de la pared del comercio. Un testigo contó a Tiempo de San Juan que en el lugar había vecinos vendiendo empanadas. “Podría haber sido un accidente grave”, agregó con alivio, en referencia a que milagrosamente no hubo que lamentar heridos.

El joven conductor, de unos 20 años, y su acompañante resultaron ilesos. Según las fuentes consultadas, la moto estaba efectivamente estacionada en el lugar y no había nadie cerca en el momento del impacto, lo que evitó una tragedia mayor. WhatsApp Image 2025-09-21 at 14.27.18

