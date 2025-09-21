domingo 21 de septiembre 2025

Torneo Clausura

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba

El Xeneize vence por la mínima y alcanza la punta de la zona, tras el gol de Rodrigo Battaglia. El envión del local ilusiona a su hinchada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
13
12
En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Boca Juniors le gana 1 a 0 a Central Córdoba en La Bombonera, en un partido clave del Torneo Clausura 2025. El gol de la ventaja fue de Rodrigo Battaglia. Con Leandro Paredes como capitán desde el arranque, por primera vez, el Xeneize busca continuar con su buena racha. Si hinchada se muestra ilusionada con ello y en su recibimiento lo hizo sentir.

Tras atravesar una de sus peores rachas históricas con 12 partidos sin ganar, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llega motivado tras tres victorias consecutivas y un empate ante Rosario Central que le dio respiro en la tabla.

El Xeneize se ubica tercero en la Zona A con 13 puntos y se mantiene segundo en la Tabla Anual con 46 unidades, igual que Central Córdoba, aunque el equipo santiagueño tiene un partido menos disputado. Este factor es determinante de cara a la lucha por el Torneo Clausura y la clasificación a las copas internacionales del próximo año.

En el último partido, Boca igualó 1-1 con Rosario Central, en un duelo destacado por el enfrentamiento entre los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Previamente, el equipo había derrotado a Independiente Rivadavia (3-0), Banfield (2-0) y Aldosivi (2-0), mostrando un repunte en su rendimiento, con Paredes como figura clave en el mediocampo.

Para el duelo frente a Central Córdoba, Russo mantendrá el esquema 4-4-2, pero con dos modificaciones: Agustín Marchesín regresará al arco reemplazando a Leandro Brey, y Milton Giménez será el reemplazo de Edinson Cavani, quien sufrió una distensión en el psoas derecho y quedó fuera del partido.

Por su parte, Central Córdoba llega con un registro similar en el Clausura: tres victorias, cuatro empates y una derrota. Aunque se ubica un puesto por debajo de Boca por diferencia de gol, el equipo dirigido por Omar De Felippe ha mostrado capacidad de sumar puntos fuera de casa y buscará recuperarse para seguir siendo protagonista.

Tremendo recibimiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1969920849219051947&partner=&hide_thread=false
