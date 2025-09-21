domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Como el sujeto que intentó la maniobra delictiva quedó al descubierto, quedó a disposición de Flagrancia, donde será imputado por hurto en grado de tentativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10
117a7797-a93d-42f9-a9e3-50b8310dfd8c

Un sujeto cayó detenido este domingo durante la siesta, luego de intentar robar dos perfumes en un conocido paseo de compras de Capital. Como consecuencia, el ladrón fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 27° y quedó bajo disposición del Sistema de Flagrancia.

Lee además
quien era el productor sanjuanino que fue asesinado en mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
asesinan a un empresario sanjuanino en mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

El hecho ocurrió cerca de las 14.30, en el interior del Hiper Libertad, donde un hombre se escapaba con dos colonias por las que no había pagado. Desde el local que fue víctima advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía.

117a7797-a93d-42f9-a9e3-50b8310dfd8c

Fue por ello que un móvil halcón urbano, detuvo al sospechoso a quien requisó y le encontró los dos perfumes, marca Kevingstone y Reebok, entre sus pertenencias. Como no pudo demmostrar que había pagado por ellos, se le inició el procedimiento especial de Flagrancia y el ayudante fiscal de turno lo imputó por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se estima que el importe estimado de lo hurtado es de unos 40 mil pesos, por lo que el delincuente deberá afrontar la acusación en la justicia exprés, la que en menos de 72 horas lo sentará frente al juez.

Temas
Seguí leyendo

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinan a un empresario sanjuanino en mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Por David Cortez Vega
Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia
Relevamiento

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba
Torneo Clausura

Locura en la Bombonera: Boca le gana 1 a 0 a Central Córdoba

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante
FestiJoven 2025

Con un clima ideal, así celebran los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante