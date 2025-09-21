Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

Un sujeto cayó detenido este domingo durante la siesta, luego de intentar robar dos perfumes en un conocido paseo de compras de Capital . Como consecuencia, el ladrón fue trasladado a los calabozos de la Comisaría 27° y quedó bajo disposición del Sistema de Flagrancia .

El hecho ocurrió cerca de las 14.30, en el interior del Hiper Libertad , donde un hombre se escapaba con dos colonias por las que no había pagado. Desde el local que fue víctima advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía.

Fue por ello que un móvil halcón urbano, detuvo al sospechoso a quien requisó y le encontró los dos perfumes, marca Kevingstone y Reebok, entre sus pertenencias. Como no pudo demmostrar que había pagado por ellos, se le inició el procedimiento especial de Flagrancia y el ayudante fiscal de turno lo imputó por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se estima que el importe estimado de lo hurtado es de unos 40 mil pesos, por lo que el delincuente deberá afrontar la acusación en la justicia exprés, la que en menos de 72 horas lo sentará frente al juez.