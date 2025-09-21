Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

El empresario sanjuanino que fue hallado muerto dentro de una camioneta en Mendoza , en Las Heras , en lo que resultó una cruda escena del crimen, fue identificado como Sergio Mariano Nacenta , un productor agrícola de 59 años , con amplia trayectoria en el sector agropecuario, según citaron fuentes del medio Mendoza Post.

Según trascendió, el empresario había viajado a la vecina provincia el viernes por la noche y se estimaba que lo había hecho por negocios, puesto que mantenía contacto con gente de la feria de Guaymallén. El mismo era oriundo de Pocito y desarrollaba actividades vinculadas a la cría de ganado bovino, producción de leche y agricultura.

Además, Nacenta estaba al frente de la firma “Semillas Nacenta”, una empresa familiar productora de semillas que exporta a todo el país, acorde señalan como información en sus redes sociales.

El diario citado publicó que la víctima del ataque a fuego abierto era propietario de campos en San Luis, donde combinaba la producción de semillas con la cría de ganado. Es por ello que su actividad lo relacionaba con distintas provincias de la región cuyana y lo posicionaba como un empresario con presencia en el ámbito agropecuario.

El crimen se descubrió en la madrugada del sábado 20 de septiembre, cuando vecinos alertaron al 911 sobre una camioneta que había caído en una acequia en calle Paso Hondo. Al llegar al lugar, efectivos policiales hallaron al productor sin vida en el asiento del conductor de su Toyota Hilux gris.

La víctima presentaba dos heridas de bala en el cuerpo, lo que confirmó la hipótesis de un ataque criminal. Es por ello que el caso sanjuanino es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, junto a la División Homicidios de la Policía de Mendoza, en un expediente que mantiene bajo reserva varias de las líneas de investigación.