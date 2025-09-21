domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Si bien el crimen quedó al descubierto el sábado por la madrugada, este domingo trascendió la identidad de la víctima, Sergio Mariano Nacenta. El empresario ligado al sector agropecuario pertenecía a una familia productora de semillas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3
4

El empresario sanjuanino que fue hallado muerto dentro de una camioneta en Mendoza, en Las Heras, en lo que resultó una cruda escena del crimen, fue identificado como Sergio Mariano Nacenta, un productor agrícola de 59 años, con amplia trayectoria en el sector agropecuario, según citaron fuentes del medio Mendoza Post.

Lee además
asesinan a un empresario sanjuanino en mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
perdio el control de su auto y se estrello contra un almacen: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Según trascendió, el empresario había viajado a la vecina provincia el viernes por la noche y se estimaba que lo había hecho por negocios, puesto que mantenía contacto con gente de la feria de Guaymallén. El mismo era oriundo de Pocito y desarrollaba actividades vinculadas a la cría de ganado bovino, producción de leche y agricultura.

Además, Nacenta estaba al frente de la firma “Semillas Nacenta”, una empresa familiar productora de semillas que exporta a todo el país, acorde señalan como información en sus redes sociales.

4

El diario citado publicó que la víctima del ataque a fuego abierto era propietario de campos en San Luis, donde combinaba la producción de semillas con la cría de ganado. Es por ello que su actividad lo relacionaba con distintas provincias de la región cuyana y lo posicionaba como un empresario con presencia en el ámbito agropecuario.

El crimen se descubrió en la madrugada del sábado 20 de septiembre, cuando vecinos alertaron al 911 sobre una camioneta que había caído en una acequia en calle Paso Hondo. Al llegar al lugar, efectivos policiales hallaron al productor sin vida en el asiento del conductor de su Toyota Hilux gris.

La víctima presentaba dos heridas de bala en el cuerpo, lo que confirmó la hipótesis de un ataque criminal. Es por ello que el caso sanjuanino es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, junto a la División Homicidios de la Policía de Mendoza, en un expediente que mantiene bajo reserva varias de las líneas de investigación.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al ciclista fallecido en ullum: su hijo lo reconocio en la morgue judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Te Puede Interesar

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Cecilia Román junto a su hija Ana en la pasarela del fisicoculturismo.  video
Hija e' tigre

El legado de una campeona: con solo 13 años, la hija de Ceci Román ya rompe esquemas en las pasarelas del fisicoculturismo

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"