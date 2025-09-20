De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Este sábado se conoció un robo doblemente agravado en Chimbas . Según informaron fuentes policiales, tres hombres ingresaron a una heladería ubicada en la intersección de Mendoza y Oro, donde sustrajeron diversos objetos. Testigos indicaron que los delincuentes se dirigieron hacia la calle Saavedra, llevando consigo los elementos robados.

No conformes con ello, los acusados abandonaron los bienes en un baldío detrás del cine de la zona, aparentemente con la intención de retirarlos más tarde. Sin embargo, un operativo coordinado del móvil departamental y de las unidades operativas Chimbas Sur Centenario y Mariano Moreno permitió su rápida aprehensión.

Entre los objetos recuperados se encuentran:

Motosierra marca Toyama, utilizada por Isaías Gómez y Leonel Juarez.

Garrafa, también en poder de los mismos individuos.

Buzo verde, captado previamente por las cámaras de seguridad del local.

Televisor LG, hallado junto al buzo verde en el baldío.

Balanza electrónica, secuestrada junto al televisor y el buzo.

El baldío donde se encontraron los objetos, según indicaron las fuentes, fue el punto desde donde Facundo Juarez intentó huir antes de ser aprehendido por los efectivos.

image

Personal de la Comisaría 17ª intervino en el caso.