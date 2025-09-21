Con un clima ideal, así celebraron los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

Este 21 de septiembre se festejó el Día de la Primavera y el Día del Estudiante , por lo que de costumbre el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro de las celebraciones con la presencia de cientos de sanjuaninos, que desembarcaron con picnics y que participan de juegos, competencias y sorteos.

Además, con un escenario imponente, bandas locales, algunas muy conocidas y otras que hicieron su debut en el lugar, encarnaron el FestiJoven 2025 , un entretenimiento para toda la familia.

Afortunadamente, el clima acompañó y ofreció una linda tarde al aire libre para aquellos que desplegaron sus manteles, sillas y sillitas en el verde césped ubicado en 25 de Mayo, Urquiza, Avenida Libertador y Las Heras.

Una multitud se acercó al Parque de Mayo y allí no sólo celebra del Día de la Primavera y del Estudiante, sino que también disfruta de los shows de bandas en vivo y del entretenimiento arriba del escenario.

A lo largo de la jornada, pasaron por el escenario La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. Además, el evento cón con la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

Los conductores de la jornada fueron Vicky Vedia y Luis Linares, quienes guiaron el espectáculo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

