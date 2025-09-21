lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FestiJoven 2025

Con un clima ideal, así celebraron los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

En inmediaciones del Parque de Mayo, cientos de personas se convocaron para disfrutar de la propuesta que comprende juegos, competencias, sorteos y bandas en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1b41b097-7638-40d3-986c-b52369f803be
19430549-56cd-4a6a-a96c-b3291c93e4de
ea5ebbb4-bc7d-499d-bbf6-12a6ca73c095
f6ecebcb-4e0d-42fd-a2ce-1173f59c6310
95f7c0a2-d2fd-4089-8907-1cc8e6bbb4d4
f384edc8-f864-4c39-93ee-f4ecc13a0ae6
6ee6c73b-cdae-4cd1-a902-fed570334014
482ea03d-cb69-4b01-9995-e064ac4bedff
d86be77d-941c-4877-83c2-b897ae220c68
5ed92b9c-fe46-4db4-a9df-9e4e0dde27c5
6f518cf8-ccef-46de-a058-042156a3fc7e
405a017a-763c-498e-8ade-4244331059ea
890e19ca-126e-4462-bbad-a96877fe25a5
d154da72-15bc-436e-ad2a-9ea501b78ffd
d96212ed-3235-46f0-8e00-9a9480af01fa
eb35db3d-253f-4074-a5b5-029df38450c8
f4908bc4-0c84-4a79-acd9-27aa15517c57

Este 21 de septiembre se festejó el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, por lo que de costumbre el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro de las celebraciones con la presencia de cientos de sanjuaninos, que desembarcaron con picnics y que participan de juegos, competencias y sorteos.

Lee además
¡ya se empieza a palpitar el festijoven 2025 en el parque de mayo!
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de ullum video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum

Además, con un escenario imponente, bandas locales, algunas muy conocidas y otras que hicieron su debut en el lugar, encarnaron el FestiJoven 2025, un entretenimiento para toda la familia.

6f518cf8-ccef-46de-a058-042156a3fc7e

Afortunadamente, el clima acompañó y ofreció una linda tarde al aire libre para aquellos que desplegaron sus manteles, sillas y sillitas en el verde césped ubicado en 25 de Mayo, Urquiza, Avenida Libertador y Las Heras.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El público encendido en el FestiJoven 2025 Una multitud se acercó al Parque de Mayo y allí no sólo celebra del Día de la Primavera y del Estudiante, sino que también disfruta de los shows de bandas en vivo y del entretenimiento arriba del escenario. Más info en @tiempodesanjuan #diadelestudiante #diadelaprimavera #tiempodesanjuan"

A lo largo de la jornada, pasaron por el escenario La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. Además, el evento cón con la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

f6ecebcb-4e0d-42fd-a2ce-1173f59c6310

Los conductores de la jornada fueron Vicky Vedia y Luis Linares, quienes guiaron el espectáculo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

955b30fb-e78c-41b4-b340-b71dcbbc326d
76cf0c2e-7011-473f-8211-8e5159c0e69f
19430549-56cd-4a6a-a96c-b3291c93e4de
eb35db3d-253f-4074-a5b5-029df38450c8
Seguí leyendo

El verano será más caro: acceder a los clubes de San Juan podría costar hasta $5.000.000 por familia

¿Se puede vivir sin estar conectados digitalmente?

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

En el Día del Estudiante, cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes sanjuaninos

"Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Atención: los quirófanos móviles llegan de manera gratuita a barrios de Chimbas y Rawson

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿fuiste al parque de mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡buscate!
Galería de fotos

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

Te Puede Interesar

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un motociclista terminó en el hospital tras chocar con un auto en Chimbas
Siniestro vial

Un motociclista terminó en el hospital tras chocar con un auto en Chimbas

La belleza de Puchuzún en primavera se distribuye por todos los rincones.
Único e imperdible

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

Mazazo en la Bombonera: Boca ganaba cómodo y se lo empataron al final
Torneo Clausura

Mazazo en la Bombonera: Boca ganaba cómodo y se lo empataron al final

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un muelle para disfrutar del paisaje del dique de Ullum