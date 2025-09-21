Con un clima ideal, así celebraron los sanjuaninos el Día de la Primavera y del Estudiante

Este 21 de septiembre se festejó el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, por lo que de costumbre el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro de las celebraciones con la presencia de cientos de sanjuaninos, que desembarcaron con picnics y que participan de juegos, competencias y sorteos.
Además, con un escenario imponente, bandas locales, algunas muy conocidas y otras que hicieron su debut en el lugar, encarnaron el FestiJoven 2025, un entretenimiento para toda la familia.
6f518cf8-ccef-46de-a058-042156a3fc7e
Afortunadamente, el clima acompañó y ofreció una linda tarde al aire libre para aquellos que desplegaron sus manteles, sillas y sillitas en el verde césped ubicado en 25 de Mayo, Urquiza, Avenida Libertador y Las Heras.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El público encendido en el FestiJoven 2025 Una multitud se acercó al Parque de Mayo y allí no sólo celebra del Día de la Primavera y del Estudiante, sino que también disfruta de los shows de bandas en vivo y del entretenimiento arriba del escenario. Más info en @tiempodesanjuan #diadelestudiante #diadelaprimavera #tiempodesanjuan"
A lo largo de la jornada, pasaron por el escenario La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. Además, el evento cón con la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.
f6ecebcb-4e0d-42fd-a2ce-1173f59c6310
Los conductores de la jornada fueron Vicky Vedia y Luis Linares, quienes guiaron el espectáculo organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
955b30fb-e78c-41b4-b340-b71dcbbc326d
76cf0c2e-7011-473f-8211-8e5159c0e69f
19430549-56cd-4a6a-a96c-b3291c93e4de
eb35db3d-253f-4074-a5b5-029df38450c8