domingo 21 de septiembre 2025

Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Este domingo 21 de septiembre, se celebra el Día de la Primavera y de los Estudiantes a lo grande. Mientras ultiman detalles en el escenario principal, te contamos quiénes van a hacer vibrar la fiesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Parque de Mayo ya se prepara para recibir a miles de jóvenes y familias este domingo 21 de septiembre, en el marco de los festejos oficiales por el Día de la Primavera y de los Estudiantes. Desde temprano, se trabaja en el armado del escenario principal, donde los equipos técnicos ultiman detalles de luces, sonido y puesta en escena para una jornada que promete ser multitudinaria.

El FestiJoven 2025 tendrá como protagonistas a artistas locales de distintos géneros musicales, en un line up especialmente pensado para que nadie se quede afuera de la fiesta. En el escenario estarán La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega, además de la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

Los conductores de la jornada serán Vicky Vedia y Luis Linares, quienes tendrán la misión de guiar un espectáculo que reunirá cumbia, rock, pop, RKT y cuarteto, en una grilla variada para todos los gustos.

Con este despliegue, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano apuesta a un evento que no solo celebra la juventud, sino que también resalta el talento local. La expectativa es alta y todo está listo para que la música y la alegría marquen otra edición inolvidable del FestiJoven en el corazón de la ciudad.

