domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

El cuerpo de Sergio Mariano Nacenta fue hallado durante la madrugada del sábado en el interior de su camioneta Toyota Hilux, en Las Heras. Según publica el diario El Sol, un sujeto fue detenido por su supuesta vinculación al hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2
1

Un empresario sanjuanino fue asesinado en Mendoza y los primeros indicios de la investigación apuntaron a un hombre que fue detenido. Se trata de Sergio Mariano Nacenta, de 59 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de una camioneta con heridas de bala, en la localidad de Las Heras.

Lee además
quien era el productor sanjuanino que fue asesinado en mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
perdio el control de su auto y se estrello contra un almacen: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Según publica el diario El Sol, en horas de la madrugada del sábado, la Toyota Hilux gris de la víctima fue encontrada en un zanjón y en su interior estaba el cuerpo del hombre oriundo de Pocito, con un orificio de bala a la altura de sus costillas, lo mismo que el vehículo, que presentaba una de las ventanillas traseras destrozadas por un proyectil ejecutado con un arma de fuego de 9 mm.

Tras la intervención de la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, la investigación por el asesinato de Nacento dio un giro este domingo con la detención de un hombre señalado como sospechoso principal. Se trata de Matías Jara, alias “Mati”, quien vive a pocas cuadras de la escena del crimen, en Las Heras, y quedó a disposición de la Justicia tras un allanamiento en su domicilio.

Mientras se trabaja junto a la División Homicidios y la Policía Científica de Investigaciones., trascendió que la víctima había llegado a Mendoza el viernes por la noche y que se dedicaba a la cría de ganado bovino, producción de leche y agricultura. Es por ello que tenía vínculos comerciales con feriantes de Guaymallén.

De acuerdo con testigos que dieron aviso al 911, Nacenta se encontraba hablando por el sistema bluetooth de la camioneta con una joven mujer al momento del ataque. Esa pista se transformó en un eje central de la investigación: los pesquisas sospechan que la chica –menor de edad– pudo haberlo guiado hasta la zona donde fue emboscado.

En paralelo, el padre de la joven, identificado como Matías Jara, fue detenido el domingo y es considerado uno de los principales sospechosos.

Los investigadores no descartan que Nacenta haya intentado escapar: la camioneta estaba incrustada contra la acequia y habría acelerado en medio del ataque. No obstante, sus pertenencias –teléfono, billetera y otros objetos de valor– estaban dentro del vehículo, lo que sembró dudas sobre el móvil del crimen.

Según sostiene el medio local El Sol, las líneas de investigación incluyen la posibilidad de un homicidio criminis, es decir, cometido para encubrir otro delito, aunque también se baraja un ataque personal vinculado al contacto de la víctima con la menor.

El celular de Nacenta será peritado para reconstruir sus últimas comunicaciones y recorridos. Además, se relevan cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos que advirtieron movimientos sospechosos durante la madrugada.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon al "cara de malo" en Pocito: fue detenido tras robar un televisor, un celular y herramientas de una casa

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

De mal gusto: fueron detenidos tras robar en una heladería de Chimbas, tirar lo sustraído a un baldío e intentar escapar

Una pareja terminó en el hospital tras un choque entre un auto y una moto en Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al ciclista fallecido en ullum: su hijo lo reconocio en la morgue judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Te Puede Interesar

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza
Ocurrió en Las Heras

Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso
Grave

Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Cecilia Román junto a su hija Ana en la pasarela del fisicoculturismo.  video
Hija e' tigre

El legado de una campeona: con solo 13 años, la hija de Ceci Román ya rompe esquemas en las pasarelas del fisicoculturismo

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos
Accidente

Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"