Asesinan a un empresario sanjuanino en Mendoza y detienen a un sospechoso

Un empresario sanjuanino fue asesinado en Mendoza y los primeros indicios de la investigación apuntaron a un hombre que fue detenido. Se trata de Sergio Mariano Nacenta , de 59 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de una camioneta con heridas de bala, en la localidad de Las Heras.

Accidente Perdió el control de su auto y se estrelló contra un almacén: de milagro no hubo heridos

Ocurrió en Las Heras Quién era el productor sanjuanino que fue asesinado en Mendoza

Según publica el diario El Sol, en horas de la madrugada del sábado, la Toyota Hilux gris de la víctima fue encontrada en un zanjón y en su interior estaba el cuerpo del hombre oriundo de Pocito, con un orificio de bala a la altura de sus costillas, lo mismo que el vehículo, que presentaba una de las ventanillas traseras destrozadas por un proyectil ejecutado con un arma de fuego de 9 mm.

Tras la intervención de la fiscal de Homicidios Andrea Cecilia Lazo, la investigación por el asesinato de Nacento dio un giro este domingo con la detención de un hombre señalado como sospechoso principal. Se trata de Matías Jara, alias “Mati”, quien vive a pocas cuadras de la escena del crimen, en Las Heras, y quedó a disposición de la Justicia tras un allanamiento en su domicilio.

Mientras se trabaja junto a la División Homicidios y la Policía Científica de Investigaciones., trascendió que la víctima había llegado a Mendoza el viernes por la noche y que se dedicaba a la cría de ganado bovino, producción de leche y agricultura. Es por ello que tenía vínculos comerciales con feriantes de Guaymallén.

De acuerdo con testigos que dieron aviso al 911, Nacenta se encontraba hablando por el sistema bluetooth de la camioneta con una joven mujer al momento del ataque. Esa pista se transformó en un eje central de la investigación: los pesquisas sospechan que la chica –menor de edad– pudo haberlo guiado hasta la zona donde fue emboscado.

En paralelo, el padre de la joven, identificado como Matías Jara, fue detenido el domingo y es considerado uno de los principales sospechosos.

Los investigadores no descartan que Nacenta haya intentado escapar: la camioneta estaba incrustada contra la acequia y habría acelerado en medio del ataque. No obstante, sus pertenencias –teléfono, billetera y otros objetos de valor– estaban dentro del vehículo, lo que sembró dudas sobre el móvil del crimen.

Según sostiene el medio local El Sol, las líneas de investigación incluyen la posibilidad de un homicidio criminis, es decir, cometido para encubrir otro delito, aunque también se baraja un ataque personal vinculado al contacto de la víctima con la menor.

El celular de Nacenta será peritado para reconstruir sus últimas comunicaciones y recorridos. Además, se relevan cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos que advirtieron movimientos sospechosos durante la madrugada.