Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

La tranquilidad de Albardón se vio interrumpida este sábado por un incendio forestal de gran magnitud que se desató en inmediaciones de calle Rawson, a pocos metros de la Ruta 40. El fuego se expandió con rapidez y arrasó una extensa superficie de pastizales, lo que obligó a un intenso operativo para evitar que alcanzara zonas habitadas.

Según publicó Albardón Noticias, los Bomberos voluntarios fueron los primeros en intervenir, desplegando todos sus recursos para controlar el siniestro. A pesar de los esfuerzos, las fuertes ráfagas de viento Zonda que soplan en el departamento complican la tarea y hacen que el fuego se reavive en distintos focos.

Por el momento, no se conocen las causas que dieron inicio a las llamas, pero la situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia y a los vecinos de la zona. Las autoridades pidieron a la población evitar circular por el sector o hacerlo con suma precaución para no entorpecer el trabajo de los socorristas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1969575974426595591&partner=&hide_thread=false Gravísimo incendio de pastizales en Albardón. pic.twitter.com/FXoLV8pzuk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 21, 2025

