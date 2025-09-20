domingo 21 de septiembre 2025

Video

Albardón bajo fuego: un incendio forestal avanza con el Zonda y preocupa a los vecinos

El siniestro se desató cerca de Ruta 40 y ya consumió una amplia franja de pastizales. Bomberos voluntarios intentan frenar las llamas que amenazan con llegar a las viviendas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio de pastizales en Albardón

La tranquilidad de Albardón se vio interrumpida este sábado por un incendio forestal de gran magnitud que se desató en inmediaciones de calle Rawson, a pocos metros de la Ruta 40. El fuego se expandió con rapidez y arrasó una extensa superficie de pastizales, lo que obligó a un intenso operativo para evitar que alcanzara zonas habitadas.

Según publicó Albardón Noticias, los Bomberos voluntarios fueron los primeros en intervenir, desplegando todos sus recursos para controlar el siniestro. A pesar de los esfuerzos, las fuertes ráfagas de viento Zonda que soplan en el departamento complican la tarea y hacen que el fuego se reavive en distintos focos.

Por el momento, no se conocen las causas que dieron inicio a las llamas, pero la situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia y a los vecinos de la zona. Las autoridades pidieron a la población evitar circular por el sector o hacerlo con suma precaución para no entorpecer el trabajo de los socorristas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1969575974426595591&partner=&hide_thread=false
