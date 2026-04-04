San Juan, un imán laboral para médicos de todo el país

"El sueldo promedio de médico y enfermero de San Juan es el segundo en el país, solo nos gana Tierra del Fuego", afirmó con entusiasmo el ministro de Salud Provincial, Amílcar Dobladez . Para el funcionario, este posicionamiento salarial, "fruto de un trabajo conjunto con los gremios", convierte a la provincia en una plaza sumamente atractiva para profesionales de todo el territorio nacional. La convocatoria no se limita a contratos temporales, sino que se busca la designación permanente, ya que resulta difícil atraer a una persona de otra provincia sin ofrecerle la seguridad de un cargo estable.

El ministro, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, precisó cifras para respaldar esta tendencia de migración profesional hacia San Juan. Según detalló, entre los años 2024 y 2025, la mayoría de las incorporaciones se dieron en el último periodo, sumando 18 profesionales provenientes de La Rioja y 12 de la provincia de San Luis. A este grupo se añaden cuatro médicos de Mendoza, además de especialistas que llegaron desde Córdoba y del sur del país. Incluso se han registrado casos de médicos de Neuquén que optan por San Juan porque, aunque en el sur los sueldos han mejorado, no llegan a compensar el altísimo costo de vida de aquella región, dijo.

Dobladez valoró que esta atracción se debe principalmente a un sistema de incentivos económicos que permite a los médicos incrementar sus ingresos de forma notable. "Muchos de ellos hacen guardia y eso les permite mantener su residencia en La Rioja o San Luis y vienen una vez a la semana a hacer una guardia". El motor de este interés es la "ampliación horaria", un sistema similar a las horas extras que en zonas alejadas como Jáchal o Iglesia puede llegar a pagar un 150% más.

El ministro detalló con precisión los montos que hoy maneja la provincia para motivar a los profesionales. "Un médico que hace tres guardias por horas extras en el departamento Jáchal, Iglesia, Rodeo, Valle Fértil o Calingasta está cobrando 1.198.000 pesos por guardia de 24 horas; al mes son casi 3 millones y medio de pesos aparte del sueldo". Este esquema financiero fue diseñado estratégicamente para frenar la fuga de talentos. "Teníamos colegas que iban a hacer una guardia a Chile por 800 o 900 dólares, pero al restarle impuestos y viáticos les quedaba lo mismo que quedarse a hacer una guardia acá".

A pesar del éxito en la retención y atracción de médicos generales, cirujanos, pediatras y ginecólogos, todavía existen áreas con falencias históricas que el Estado busca cubrir mediante la formación propia. "En neurología infantil y genética infantil estamos formando pediatras en el Hospital Garrahan a costa del Estado provincial, subsidiando toda la formación que dura entre tres y cuatro años", destacó. El objetivo es contar con especialistas en ramas donde el mercado nacional es escaso, asegurando que San Juan tenga autonomía en servicios de alta complejidad.

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La explosión de la demanda y el nuevo mapa de atención

El contexto general de la salud en San Juan muestra un sistema bajo una presión creciente, con una variación de demanda en atención ambulatoria que aumentó un 62% entre 2023 y 2025. Este incremento nominal es impactante, ya que se pasó de 3.449.000 consultas a un total de 5.600.000 en todo el sistema público, incluyendo hospitales centrales y centros de salud periféricos. Las prácticas médicas subieron un 78% y las consultas de guardia un 33%, lo que demuestra que la apertura de puertas del sistema ha generado un consumo masivo de todas las prestaciones, desde farmacia hasta cirugías de alta complejidad, según develan las cifras oficiales a las que accedió en exclusiva TIEMPO DE SAN JUAN.

Para dar respuesta a esta marea de pacientes, la provincia no solo atrae médicos de afuera, sino que reorganizó sus recursos para estar más cerca de la gente. "La política de salud del gobernador Marcelo Orrego es aumentar la accesibilidad y no que la gente tenga que ir a buscar la salud fuera de su departamento". Esto se tradujo en hitos como la realización de 4.500 cirugías periféricas contra las 400 que se hacían anteriormente y el funcionamiento de una segunda maternidad pública en Jáchal, que ya atendió 192 partos que antes debían derivarse obligatoriamente a la Capital. Esta descentralización, apoyada en profesionales bien remunerados, es la base con la que San Juan intenta sostener un sistema esencial para miles de sanjuaninos.