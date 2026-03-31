martes 31 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pedido urgente

Buscan a familiares de dos mujeres internadas en hospitales sanjuaninos

El Ministerio de Salud difundió un pedido urgente para dar con allegados de dos pacientes, madre e hija, que permanecen internadas desde hace varios días en Sarmiento y Albardón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mujeres internadas

Un pedido urgente encendió las alertas en el sistema de salud sanjuanino. El Ministerio de Salud salió a buscar a familiares de dos mujeres, madre e hija, que se encuentran internadas desde hace varios días en distintos hospitales de la provincia sin que, hasta el momento, hayan podido establecer contacto con su entorno cercano.

Lee además
vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de malvinas en san juan
Conmemoración

Vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de Malvinas en San Juan
Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

Se trata de Paola Yanina Ramos Quiroga, de 44 años, quien permanece internada en el Hospital Ventura Lloveras, en el departamento Sarmiento, desde el pasado 11 de marzo. En paralelo, su madre, Quiroga Dolores Felipa, de 76 años, está hospitalizada en el Hospital José Giordano, en Albardón, desde el 13 de marzo.

Ambas pacientes tienen domicilio en Rawson, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias ante la falta de familiares que se hayan presentado en los centros de salud.

Frente a este escenario, solicitaron a cualquier allegado que se acerque al Servicio de Trabajo Social del Hospital Ventura Lloveras, ubicado en calle 9 de Julio s/n, o que se comunique al 494-1576.

También indicaron que pueden dirigirse al Hospital José Giordano, en calle Sarmiento s/n, Albardón, o llamar al 491-1002.

El objetivo es lograr dar con el entorno familiar de ambas mujeres lo antes posible, en medio de una situación que genera inquietud y mantiene en alerta a los equipos médicos que las asisten.

Temas
Seguí leyendo

Deportistas denunciaron que los clubes tiran neumáticos para bloquear los senderos

En Chimbas, Orrego inauguró un centro de salud que beneficiará a más de 11.800 vecinos

Con bengalas con los colores de Minero, así despidieron al futbolista fallecido

En imágenes, cómo quedaron los 20.665 metros cuadrados de la Avenida Alem renovada

Buscan a los familiares de un hombre de 61 años que está internado solo en el Hospital Rawson

El Club Social de San Juan celebra 138 años: el custodio de la historia sanjuanina en constante renovación

'Construyendo Valores' se suma como herramienta para la reinserción social de personas en conflicto con la ley Penal

Nuevo avistamiento de un puma en Rivadavia y crece la preocupación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En imágenes, el tramo de la Avenida Alem, en Capital, que fue inaugurado anoche.
En Capital

En imágenes, cómo quedaron los 20.665 metros cuadrados de la Avenida Alem renovada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Matías Arce, el detenido.
Delito de grooming

Detuvieron a un empleado de comercio por acosar sexualmente a su vecina adolescente en Santa Lucía

La salida de Analía García de Barrick se produjo sin explicaciones oficiales y desató en los proveedores iglesianos donde opera Veladero una ola de versiones sobre internas, denuncias y disputas por contratos en el departamento sanjuanino.
Silencio oficial y versiones cruzadas en Iglesia

La extraña trama detrás de la repentina salida de la ejecutiva de Barrick

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?
Pronóstico

Tras el intenso calor, ¿llega la lluvia y baja la temperatura en San Juan?

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del Tarta, quien tenía pedido de captura
Asentamiento Pedro Echagüe

Los Páez, el terror de Santa Lucía: ahora cayó el hermano del "Tarta", quien tenía pedido de captura

No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija: habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan
En las redes

"No sabía que él le hacía esas cosas a mi hija": habló la madre de la niña abusada y embarazada en San Juan

Te Puede Interesar

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%
Actividad

Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%

Por Guillermo Alamino
Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso
Grave caso

Niña violada y embarazada: dictan 3 meses de prisión preventiva para el único sospechoso

Cómo estará el clima en San Juan este jueves, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Abril arranca otoñal en San Juan: jornada templada y con cielo cambiante

Vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de Malvinas en San Juan
Conmemoración

Vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de Malvinas en San Juan

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio
Galería

Así quedó el depósito de neumáticos en Chimbas tras el voraz incendio