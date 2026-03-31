Buscan a familiares de dos mujeres internadas en hospitales sanjuaninos

Un pedido urgente encendió las alertas en el sistema de salud sanjuanino. El Ministerio de Salud salió a buscar a familiares de dos mujeres, madre e hija, que se encuentran internadas desde hace varios días en distintos hospitales de la provincia sin que, hasta el momento, hayan podido establecer contacto con su entorno cercano.

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Se trata de Paola Yanina Ramos Quiroga, de 44 años, quien permanece internada en el Hospital Ventura Lloveras, en el departamento Sarmiento, desde el pasado 11 de marzo. En paralelo, su madre, Quiroga Dolores Felipa, de 76 años, está hospitalizada en el Hospital José Giordano, en Albardón, desde el 13 de marzo.

Ambas pacientes tienen domicilio en Rawson, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sanitarias ante la falta de familiares que se hayan presentado en los centros de salud.

Frente a este escenario, solicitaron a cualquier allegado que se acerque al Servicio de Trabajo Social del Hospital Ventura Lloveras, ubicado en calle 9 de Julio s/n, o que se comunique al 494-1576.

También indicaron que pueden dirigirse al Hospital José Giordano, en calle Sarmiento s/n, Albardón, o llamar al 491-1002.

El objetivo es lograr dar con el entorno familiar de ambas mujeres lo antes posible, en medio de una situación que genera inquietud y mantiene en alerta a los equipos médicos que las asisten.