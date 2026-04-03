Un robo ocurrido en Pocito quedó al descubierto, sino también por un video clave que registró cada movimiento del ladrón dentro de un salón de eventos. El hecho se produjo el jueves, alrededor de las 19:30, en el salón “Terra Nostra”, ubicado sobre calle Agustín Gómez al 5000 Oeste.

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Según informaron fuentes judiciales a este diario, el acusado, identificado como Facundo Daniel Bruna, de 18 años y domiciliado en el barrio Valle Grande -Rawson-, llegó hasta el lugar y ejecutó la maniobra delictiva en cuestión de minutos.

De acuerdo a la investigación, el joven primero rompió parte del alambrado perimetral y luego escaló un muro de aproximadamente dos metros para ingresar al predio. Una vez adentro, se dirigió hacia el salón, forzó un ventanal y logró ingresar al interior.

Fue allí donde sustrajo un parlante negro marca Philips de 8 pulgadas. Sin embargo, su accionar no pasó desapercibido: la alarma del lugar se activó y puso en alerta a la Policía.

Las imágenes de una cámara de seguridad -a las que tuvo acceso Tiempo de San Juan- muestran con claridad la secuencia del robo, desde el ingreso hasta la huida del sospechoso, lo que resultó clave para reconstruir el hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2040234909696995469&partner=&hide_thread=false Quedó filmado cuando robaba en un salón de eventos en Pocito: rompió un cierre, escaló un muro y huyó con un parlante pic.twitter.com/jqpEDbM0P4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 4, 2026

Tras el aviso, efectivos que patrullaban la zona lograron divisar al joven mientras escapaba por un descampado cercano, en inmediaciones de calle Meglioli. Luego de una breve persecución, fue aprehendido a unos 300 metros del lugar del robo, cerca de las 19:43.

El caso quedó en manos del Sistema Especial de Flagrancia y fue caratulado como robo agravado por escalamiento. Intervienen la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal de turno Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Mauro Carrizo.