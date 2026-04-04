El Cuartito, la productora al que bautizaron la bresh sanjuanina y ya se hizo internacional

Arrancó como un boliche en San Juan y hoy es mucho más que una fiesta. El Cuartito se transformó en una productora que pisa fuerte fuera de la provincia, con base de seguidores propia y una comunidad que crece en cada evento. En Córdoba ya es furor y, entre el público, le pusieron un apodo que resume el fenómeno: “la Bresh sanjuanina”, en comparación con la reconocida Bresh.

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El crecimiento fue rápido, pero no improvisado. Después de consolidarse en San Juan, llevaron la propuesta a Córdoba, donde encontraron un público que adoptó la experiencia como propia. La apuesta siguió en la costa, con una fiesta masiva en Pinamar, que funcionó como vidriera nacional. El paso siguiente fue salir del país: el desembarco en Brasil confirmó que el proyecto podía escalar.

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Parte del diferencial está en lo que pasa alrededor de cada evento. El Cuartito no solo arma fiestas: arma comunidad. Viajes organizados, grupos que llegan desde distintas provincias y propuestas que van más allá de la noche. Para una de las fechas en Córdoba, por ejemplo, una pareja de Entre Ríos ganó un sorteo y vivió toda la experiencia, desde el traslado hasta la fiesta.

Esa lógica se replica en otras iniciativas. En San Juan organizaron un running que convocó a más de 800 personas, armaron un viaje de esquí con 50 jóvenes a Las Leñas y participan en torneos de rugby, fútbol y kayak. También impulsan viajes grupales que pueden reunir hasta 100 personas, mezclando turismo con eventos.

Con producción propia y un equipo joven detrás, El Cuartito logró salir del circuito local sin perder identidad. Desde San Juan construyeron una marca que hoy conecta gente de todo el país.