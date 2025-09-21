Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

En Pocito, entre los barrios UDA I y Los Cerros, un espacio que antes era un baldío se convirtió en un jardín comunitario cuidado por los propios vecinos, un ejemplo de cómo la iniciativa vecinal puede transformar la ciudad.
Vecinos de Pocito transformaron un baldío entre los barrios UDA I y Los Cerros en un jardín comunitario, cuidando árboles, plantas y creando un espacio de encuentro para la comunidad.
Según explicó Armando Garcés, conocido como "Cazanoticias" y responsable del mantenimiento del lugar, el terreno pertenece oficialmente al barrio Los Cerros. Se trata de un loteo realizado por un particular que, al fraccionar los terrenos, debía donar al municipio un espacio físico para usos públicos, como una plaza o instalaciones comunitarias.
El vecino detalló que todos los arbolitos y plantas fueron plantados por él y su vecina, y que se encargan de cortar el pasto y regar. Además, organizaron un lugar específico para depositar ramas y plantas, manteniendo el orden del jardín.
El espacio también se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos, especialmente para los chicos que llegan a disfrutar del aire libre y compartir momentos alrededor de un mate.