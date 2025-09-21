domingo 21 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Este domingo 21 de septiembre, se celebra el Día de la Primavera y de los Estudiantes a lo grande. Mientras ultiman detalles en el escenario principal, te contamos quiénes van a hacer vibrar la fiesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.11
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.19
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.16
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.15
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.12
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.10
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.08
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.07
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.06
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.05
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.04
WhatsApp Image 2025-09-21 at 12.12.03

El Parque de Mayo ya se prepara para recibir a miles de jóvenes y familias este domingo 21 de septiembre, en el marco de los festejos oficiales por el Día de la Primavera y de los Estudiantes. Desde temprano, se trabaja en el armado del escenario principal, donde los equipos técnicos ultiman detalles de luces, sonido y puesta en escena para una jornada que promete ser multitudinaria.

Lee además
¿se puede vivir sin estar conectados digitalmente?
Coaching

¿Se puede vivir sin estar conectados digitalmente?
samira y leandro, los pequenos que juegan a bailar y representaran a san juan en cordoba
Talento emergente

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

El FestiJoven 2025 tendrá como protagonistas a artistas locales de distintos géneros musicales, en un line up especialmente pensado para que nadie se quede afuera de la fiesta. En el escenario estarán La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi Combo RKT, De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega, además de la presencia del DJ Leo Franovich, conocido por haber compartido escenario con Bizarrap y Fer Palacio.

Los conductores de la jornada serán Vicky Vedia y Luis Linares, quienes tendrán la misión de guiar un espectáculo que reunirá cumbia, rock, pop, RKT y cuarteto, en una grilla variada para todos los gustos.

Con este despliegue, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano apuesta a un evento que no solo celebra la juventud, sino que también resalta el talento local. La expectativa es alta y todo está listo para que la música y la alegría marquen otra edición inolvidable del FestiJoven en el corazón de la ciudad.

Seguí leyendo

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos

En el Día del Estudiante, cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes sanjuaninos

"Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Atención: los quirófanos móviles llegan de manera gratuita a barrios de Chimbas y Rawson

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

El nuevo desafío del sanjuanino Pablo Flores Torres: reivindicar la figura de Alberdi con un musical que estrena en Buenos Aires

San Juan avanza en la creación del mapa de fauna atropellada y surge un dato que sorprende

Cómo es el nuevo quirófano municipal de Chimbas que funcionará en dos containers refaccionados y abrirá en un mes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
talentoso e increible: el inesperado elogio de una famosisima cantante al unico sanjuanino que sobrevive en la voz argentina
Redes

"Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia
Accidente

Un ciclista murió tras caerse de su bici producto del viento Zonda en Rivadavia

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo
Investigación

Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Los trabajadores deben avanzar paso a paso, meticulosamente y de modo manual para colocar las geogrillas sobre la Avenida Libertador.
Seguridad vial

Propio de artesanos: paso a paso, cómo colocan las innovadoras "alfombras mágicas" de la Libertador

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, el Río San Juan caudaloso como nunca, potenciado por un monstruo energético que nació de nuevo

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial
Triste final

Identificaron al ciclista fallecido en Ullum: su hijo lo reconoció en la Morgue Judicial

Te Puede Interesar

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba
Talento emergente

Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Por Celeste Roco Navea
¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!
Galería de fotos

¡Ya se empieza a palpitar el FestiJoven 2025 en el Parque de Mayo!

Monseñor Jorge Lozano.
La Rosca

¿Sigue la controversia en la Iglesia sanjuanina? Habló el "tradicionalista" que denunció el decreto de monseñor Lozano: "Derecho a decidir"

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo
Torneo Clausura

En la Bombonera, Boca recibe a Central Córdoba: hora, formaciones y por dónde verlo

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos
Iniciativa

Un oasis en medio de dos barrios en Pocito: así es el jardín creado y mantenido por los vecinos