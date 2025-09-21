Samira y Leandro, los pequeños que juegan a bailar y representarán a San Juan en Córdoba

Samira y Leandro son dos pequeños sanjuaninos que se conocieron gracias al folklore. Este año comenzaron a bailar, compartiendo bastante escenario y a principio de septiembre fueron seleccionados para formar parte de la delegación de San Juan que llegará en octubre a Tanti, Córdoba. Sus historias entrelazadas, cargadas de pasión por el baile y el disfrute de crecer.

Samira González tiene 11, es de Santa Lucía, comenzó a bailar a los 5 años y luego de pasar por varias disciplinas como clásico y jazz, fue el folklore la danza que conquistó su corazón. La misma está muy presente en su familia, según comentó a Tiempo de San Juan Micaela González, su madre.

“Mi padre desde los 5 años nos lleva a mi hermana y a mí a una academia de folklore, y lo amé. Entonces se lo inculqué a Samira y ella siguió bailando. Hizo clásico, jazz, hasta hockey, pero decidió irse por la rama del folklore”, comenta.

Leandro Fredes tiene 12 años y es de Dos Acequias, San Martín. Comenzó a bailar también desde muy pequeño, a los 6 años, en el espacio llamado Renacer Cuyano. Allí aprendió todo lo que sabe, y de la mano de su madre Belén Díaz y un tío, este año se sumó a la Academia Ecos de Santa Lucía, donde conoció a quien se convirtió en su compañera de danzas.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 11.10.09

Micaela comenta que para ambos congeniar con el baile fue sencillo. Al ser pequeños, todo se dio en medio de un juego de niños, donde el apoyo de sus familiares y compañeros de academia fue fundamental para que sintieran la comodidad y confianza suficiente para potenciar sus habilidades.

“Ellos vienen trabajando desde principio de año y ahora van por una nueva apuesta. Gracias a Dios su profesor trata que no sea algo forzado, sino que cada vez que bailan sea algo lindo y natural”, remarca Micaela.

En el camino de conocerse y bailar, en conjunto con la academia han participado de distintos competitivos y festivales, donde cada devolución en vez de ser frustración y tristeza fue tomada por los pequeños para continuar aprendiendo y creciendo. En esas instancias, el acompañamiento de la familia es más que crucial.

Tanto Micaela como Belén en cada presentación les recuerdan que ya son ganadores y que los jurados analizan distintos aspectos. No ser elegidos no implica que bailen mal. Al respecto, Micaela destaca: “Antes de subir a cada escenario les decimos que ya ganaron. No es nomás para los que bailan, quienes estamos del otro lado, como padres, estamos muchos más nerviosos que ellos y debemos mantener la calma para que ellos no la pasen mal”.

Finalmente, el visto bueno del jurado llegó a principios de septiembre en Valle Fértil, cuando participaron del Festival Provincial de Malambo Femenino, donde se selecciona la delegación provincial que representa a San Juan en Córdoba. Allí fueron elegidos en el rubro “Pareja Tradicional en la categoría menor”, donde compartieron escenario con unas 20 parejas.

Para ambos pequeños como para sus familias, este logro es un avance significativo, pero también un mimo a los años de esfuerzo, de dedicación, de sentir el folklore y de perseverancia. Sucede que, para un bailarín del estilo, sin importar la edad, participar de este tipo de competencias o festivales similares como Cosquín o Laborde son experiencias más que enriquecedoras. Poder hacerlo a corta edad, con la inocencia aun intacta, hace que la vivencia sea más que especial.

Actualmente ambos, junto con los miembros de la academia que también irán a Córdoba, están preparando a contrarreloj sus propuestas. El campeonato en Córdoba es del 8 al 12 de octubre, y el sacrificio no solo se observa en los ensayos, sino en el aspecto económico, ya que cada familia debe afrontar los gastos por su parte, y al ser menores de edad deben ir acompañados de un adulto responsable.

Es por ese motivo que Micaela y Belén han organizado una rifa para reunir el dinero que les ayude a cubrir gastos tales como hospedaje, traslado, comida y las entradas para Campeonato. “Cada aporte, por pequeño que parezca, es un gran empujón para que podamos cumplir nuestro sueño y dejar bien representada a San Juan”, remarca Micaela.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 11.31.19

Para colaborar con Samira y Leandro pueden hacerlo transfiriendo al alias Samisa.21, al nombre de Micaela Anahí González Espinosa o comunicándose con Micaela al perfil de Instagram @micagonzalez2459.