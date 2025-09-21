domingo 21 de septiembre 2025

Redes

"Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina

Jaime Muñoz, el joven de San Juan que continúa en carrera en el certamen, recibió un comentario de la cantante de RKT que revolucionó a sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jaime Muñoz sigue haciendo ruido en La Voz Argentina y esta vez no fue por una gala televisiva, sino por un video en redes sociales que se volvió viral. El sanjuanino, único representante de la provincia en el reality, apareció cantando junto a Nicolás Behringer el tema Pasional, la misma interpretación que lo catapultó en su debut en el programa.

La publicación rápidamente cosechó miles de comentarios e interacciones, pero lo que más sorprendió fue el mensaje de una artista consagrada: La Joaqui, cantante de RKT y pareja de Luck Ra. La marplatense dejó un comentario que desató la locura entre los fanáticos: “Mis dos favoritos, talentosos, increíbles, buenas personas, soy fan”.

WhatsApp Image 2025-09-20 at 17.05.20 (1)

El guiño de la artista no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, el posteo comenzó a circular en páginas de fans y entre los seguidores de Muñoz, que celebraron que un referente de la música urbana posara sus ojos en el joven sanjuanino.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: ""Talentoso e increíble": el inesperado elogio de una famosísima cantante al único sanjuanino que sobrevive en La Voz Argentina Jaime Muñoz apareció cantando el tema Pasional junto a Nicolás Behringer (Team Luck Ra) La publicación rápidamente cosechó miles de comentarios e interacciones, pero lo que más sorprendió fue el mensaje de una famosa: La Joaqui, cantante de RKT y pareja de Luck Ra. La marplatense dejó un comentario que desató la locura entre los fanáticos: “Mis dos favoritos, talentosos, increíbles, buenas personas, soy fan”. Más info en @tiempodesanjuan #jaimemuñoz #lajoaqui #LaVozArgentina #tiempodesanjuan"

En la actual edición de La Voz Argentina, Jaime ha logrado ganarse un lugar con una propuesta fresca, pero cargada de sentimiento. Desde su primera presentación con Pasional, conmovió al jurado y a la audiencia, y ahora, con cada aparición, refuerza su camino en el certamen.

El inesperado elogio de La Joaqui no solo ratifica el talento del sanjuanino, sino que además lo pone en el radar de grandes figuras de la música popular. Mientras tanto, Jaime se prepara para seguir defendiendo su lugar en la competencia más exigente de la televisión argentina.

