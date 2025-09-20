Desconcierto por el ciclista fallecido en Rivadavia: buscan a su familia para poder identificarlo

Un fortísimo accidente se cobró la vida de un ciclista este sábado por la tarde, alrededor de las 17 horas, en la Ruta 60. El hombre fallecido no ha podido ser identificado por la Policía y decidieron difundir imágenes de su bicicleta para dar con su familia.

El accidente fue cuando el sujeto, por ahora un NN, bajaba el paredón del Dique de Ullum en su bici. Creen que el viento Zonda hizo que se caiga del rodado, golpeando su cabeza contra un poste de luz que está en el boulevard y luego contra el pavimento, a unos 500 metros antes de llegar a la excerámica San José.

El hombre tiene entre 40 y 50 años, es calvo, y no tenía identificadión. Desde la UFI Delitos Especiales, junto a personal de la Comisaría 30º, investigan para poder conocer su identidad. WhatsApp Image 2025-09-20 at 20.52.57

