viernes 19 de septiembre 2025

En el Parque de Mayo

Con más de 100 stands, vuelve la feria de venta de alimentos naturales y ¡suma el sorteo de una jamonada!

La Feria Agroproductiva vivirá una edición especial en la previa de la llegada de la primavera, este sábado. Mirá todas las novedades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Agroproductiva vuelve a realizarse en el Parque de Mayo y suma un sorteo especial.

La Feria Agroproductiva vuelve a realizarse en el Parque de Mayo y suma un sorteo especial.

Este sábado 20 de septiembre, de 10 a 14, en el Parque de Mayo, se realizará la última edición mensual de la Feria Agroproductiva. La tradicional expo sanjuanina contará con la participación de más de 120 stands de productos regionales. Y esta vez sumará una novedosa iniciativa: el sorteo especial de una jamonada para 30 personas. Además, habrá stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.

“La Feria Agroproductiva, el evento que se consolida como el principal punto de encuentro entre productores y consumidores, ofrecerá una amplia variedad de alimentos frescos y artesanales, desde frutas y verduras hasta vinos y aceite de oliva”, señalaron desde el Ministerio de la Producción sobre el evento.

En el marco de la celebración primaveral, habrá un sorteo especial de una jamonada para 30 personas y stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.

Los asistentes podrán participar del sorteo exclusivo y acceder a servicios de vacunación, información sobre la tarjeta SUBE y canje de botellas por trampas para plagas, gracias a la presencia de varias instituciones del gobierno.

Junto a la oferta productiva, estarán presentes organismos e instituciones públicas que brindarán servicios e información a la comunidad:

  • Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas: difusión de carreras de nivel superior en Enología y Frutihorticultura.
  • Ministerio de Salud Pública – División Epidemiología: actualización gratuita del calendario de vacunación a través del Vacunatorio Central.
  • Secretaría de Tránsito y Transporte: stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, con entrega de plásticos y asesoramiento.
  • Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: canje de botellas descartables con tapa por una “matadora” para la mosca de los frutos (con atrayente e insumos para su instalación), información sobre control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.
