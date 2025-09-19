Con más de 100 stands, vuelve la feria de venta de alimentos naturales y ¡suma el sorteo de una jamonada!

La Feria Agroproductiva vuelve a realizarse en el Parque de Mayo y suma un sorteo especial.

Este sábado 20 de septiembre, de 10 a 14, en el Parque de Mayo, se realizará la última edición mensual de la Feria Agroproductiva. La tradicional expo sanjuanina contará con la participación de más de 120 stands de productos regionales. Y esta vez sumará una novedosa iniciativa: el sorteo especial de una jamonada para 30 personas. Además, habrá stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.

Viviendas Con 28.414 aspirantes, finalizó la inscripción para el sorteo del IPV: los barrios más elegidos y cómo sigue el proceso

Servicio Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

“La Feria Agroproductiva, el evento que se consolida como el principal punto de encuentro entre productores y consumidores, ofrecerá una amplia variedad de alimentos frescos y artesanales, desde frutas y verduras hasta vinos y aceite de oliva”, señalaron desde el Ministerio de la Producción sobre el evento.

En el marco de la celebración primaveral, habrá un sorteo especial de una jamonada para 30 personas y stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.

Los asistentes podrán participar del sorteo exclusivo y acceder a servicios de vacunación, información sobre la tarjeta SUBE y canje de botellas por trampas para plagas, gracias a la presencia de varias instituciones del gobierno.

Junto a la oferta productiva, estarán presentes organismos e instituciones públicas que brindarán servicios e información a la comunidad: