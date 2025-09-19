Con más de 100 stands, vuelve la feria de venta de alimentos naturales y ¡suma el sorteo de una jamonada!

Este sábado 20 de septiembre, de 10 a 14, en el Parque de Mayo, se realizará la última edición mensual de la Feria Agroproductiva. La tradicional expo sanjuanina contará con la participación de más de 120 stands de productos regionales. Y esta vez sumará una novedosa iniciativa: el sorteo especial de una jamonada para 30 personas. Además, habrá stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.
“La Feria Agroproductiva, el evento que se consolida como el principal punto de encuentro entre productores y consumidores, ofrecerá una amplia variedad de alimentos frescos y artesanales, desde frutas y verduras hasta vinos y aceite de oliva”, señalaron desde el Ministerio de la Producción sobre el evento.
En el marco de la celebración primaveral, habrá un sorteo especial de una jamonada para 30 personas y stands de organismos públicos que brindarán servicios gratuitos a la comunidad.
Los asistentes podrán participar del sorteo exclusivo y acceder a servicios de vacunación, información sobre la tarjeta SUBE y canje de botellas por trampas para plagas, gracias a la presencia de varias instituciones del gobierno.
Junto a la oferta productiva, estarán presentes organismos e instituciones públicas que brindarán servicios e información a la comunidad:
- Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas: difusión de carreras de nivel superior en Enología y Frutihorticultura.
- Ministerio de Salud Pública – División Epidemiología: actualización gratuita del calendario de vacunación a través del Vacunatorio Central.
- Secretaría de Tránsito y Transporte: stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, con entrega de plásticos y asesoramiento.
- Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos: canje de botellas descartables con tapa por una “matadora” para la mosca de los frutos (con atrayente e insumos para su instalación), información sobre control de plagas agrícolas y exhibición de insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.