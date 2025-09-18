jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Desde la asociación que reúne a las familias de las víctimas del femicidio repudiaron el ataque virtual y una de sus integrantes, la madre de la joven de Albardón que fue asesinada por su pareja en 2019, recordó que ella también sufrió el hostigamiento a través de las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3
2

La familia de Leila Rodríguez, la joven víctima de un femicidio ocurrido en 2018, denunció que la cuenta de Facebook de la chica fue hackeada por autores desconocidos, luego de que en la misma subieran fotos de chicas con poca ropa, posando de forma sensual. El hecho no sólo despertó indignación, sino también hizo recordar episodios en los que las familias de las víctimas se convirtieron en blanco de perturbadoras "bromas".

Lee además
hackean las redes de una victima de femicidio: las perturbadoras bromas de los asesinos tras las rejas
Aberrante

Hackean las redes de una víctima de femicidio: las perturbadoras "bromas" de los asesinos tras las rejas
insolito robo en albardon: se llevaron las maquinas para hacer empanadas de una iglesia evangelica
Inseguridad

Insólito robo en Albardón: se llevaron las máquinas para hacer empanadas de una iglesia evangélica

En ese marco, Laura Requena, la madre de Brenda Requena, confesó que a pesar de que el hombre que mató a su hija en 2019 fue condenado con prisión perpetua, desde el Servicio Penitenciario, ostentó una conducta cuanto menos provocadora. La mujer afirmó que Diego Álvarez colocó un "Me Gusta" en los posteos donde ella recordaba a su hija.

Fue en uno de los aniversarios del femicidio que marcó un antes y un después en San Juan, por el mal desempeño de las autoridades policiales y la vergonzosa cobertura de los medios de comunicación. La mujer recordó que una de sus publicaciones, en la que pedía justicia, el propio acusado del brutal crimen reaccionó a sus expresiones.

Dijo que no era la primera vez que Álvarez presentaba ese tipo de conductas y que su actitud despertó un total rechazo en ella. "Eso fue como al principio, cuando se cumplía el primer o segundo aniversario del femicidio", sostuvo la misma que explicó que el femicida respondió con ese "Me Gusta" desde la cuenta de Facebook que tenía en conjunto con la víctima.

2

"Mi hija nunca pudo tener un Facebook sola, salvo un tiempo antes de que pasara lo que pasó. Ese lo manejaba más él que ella y desde ahí lo hizo", manifestó al mismo tiempo que declaró: "Ahora no lo hace más, no volvió a reaccionar así por las redes. Aunque la verdad no le presto atención".

El reciente suceso fue repudiado por la familia de Leila Rodríguez, que lo consideró un golpe bajo a la memoria de la joven madre asesinada por Esteban Pacheco, en Ullum, como así también una provocación del entorno de Pacheco y del propio femicida. "Todos los días sufrimos la pérdida de nuestras hijas y que vengan ahora y hagan esto es tremendo. Que me escriban y me digan que mi hija está en línea es muy doloroso, porque hasta hoy la sigo esperando", reconoció Paula Morales, la madre de la víctima.

Por su parte, desde la asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio cuestionaron el acceso de los internos del Penal de Chimbas a los celulares. Victoria Villalón, su representante, explicó que desde hace un tiempo pretenden reunirse con el nuevo director del Penal, Carlos Suárez, que sucedió en el cargo a Enrique Delgado. "Lo que queremos es que los femicidas no usen los teléfonos estando en la prisión. Además, queremos que los jueces de Ejecución Penal nos den una respuesta al respecto", sentenció.

Seguí leyendo

Imprevisto movimiento en el Rawson: un helicóptero sanitario trasladó a un paciente desde Jáchal

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por una maniobra imprudente un motociclista intentó pasar a un auto, chocó y terminó hospitalizado

Chimbas: una pareja de motociclistas terminó internada al chocar contra un camión y un auto

Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

Cayó "El Mala Suerte", un peligroso delincuente que era buscado desde hace más de un año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio los toneles en chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador Me Gusta del femicida de Brenda
Sin escrúpulos

Tras el hackeo al Facebook de una víctima de femicidio, reflotan el provocador "Me Gusta" del femicida de Brenda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales
¿Y ahora?

Revés para la Liga: la Justicia desestimó la denuncia por apuestas ilegales

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China
Convenio científico

San Juan avanzó con el radiotelescopio CART tras cerrar un acuerdo directo con China

El día que San Martín le arruinó el partido de despedida a Guillermo Barros Schelotto.  video
Momentazo

El descenso a ojos de Maradona: el día que San Martín le arruinó el partido despedida a Guillermo