Cayó "El Mala Suerte", un peligroso delincuente que era buscado desde hace más de un año

La Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró capturar a Maicol Alfredo Varela, conocido como “El Mala Suerte”, quien contaba con un pedido de captura vigente desde abril de 2024. Varela era intensamente buscado en distintas zonas del Departamento Chimbas debido a su extenso prontuario y su participación en diversos delitos contra la propiedad.

La detención se concretó tras una investigación iniciada en agosto de este año, que permitió a los agentes determinar el paradero de Varela y obtener un mandato judicial para su captura. Con el apoyo del Primer Juzgado de Ejecución Penal, los efectivos ingresaron a una vivienda del Barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, y procedieron a detenerlo sin incidentes.

Varela cuenta con un historial delictivo extenso, principalmente relacionado con delitos contra la propiedad. Tras su detención, quedó alojado en los calabozos de la División Delitos, desde donde será trasladado posteriormente para cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

