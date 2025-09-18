jueves 18 de septiembre 2025

En Chimbas

Cayó "El Mala Suerte", un peligroso delincuente que era buscado desde hace más de un año

“El Mala Suerte” fue detenido en el Barrio 19 de Noviembre tras una investigación de la Brigada de Investigaciones Norte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-18 at 10.18.46 AM

La Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró capturar a Maicol Alfredo Varela, conocido como “El Mala Suerte”, quien contaba con un pedido de captura vigente desde abril de 2024. Varela era intensamente buscado en distintas zonas del Departamento Chimbas debido a su extenso prontuario y su participación en diversos delitos contra la propiedad.

La detención se concretó tras una investigación iniciada en agosto de este año, que permitió a los agentes determinar el paradero de Varela y obtener un mandato judicial para su captura. Con el apoyo del Primer Juzgado de Ejecución Penal, los efectivos ingresaron a una vivienda del Barrio 19 de Noviembre, en Chimbas, y procedieron a detenerlo sin incidentes.

Varela cuenta con un historial delictivo extenso, principalmente relacionado con delitos contra la propiedad. Tras su detención, quedó alojado en los calabozos de la División Delitos, desde donde será trasladado posteriormente para cumplir su condena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
