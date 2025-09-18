En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia

La Cámara de Diputados de San Juan designó este jueves a Silvana Lorena Romero Meglioli como nueva jueza de Primera Instancia en el Fuero de Familia . La votación se llevó a cabo durante la última sesión, tras recibir el despacho favorable de la Comisión de Justicia y Seguridad y la comunicación oficial enviada por el Consejo de la Magistratura, que había elevado la terna de candidatos para cubrir la vacante.

El cargo quedó libre luego del fallecimiento del magistrado Jorge Almirón. Para ocupar su lugar se inscribieron 55 postulantes, de los cuales el Consejo seleccionó a tres finalistas: Ana Martina Dai Pra, Ricardo Daniel Romero y Romero Meglioli. Finalmente, el cuerpo legislativo eligió a esta última por mayoría de votos.

Romero Meglioli cuenta con una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial, especialmente en el ámbito de Familia, y actualmente se desempeñaba en una Defensoría oficial.

Además, posee especializaciones en la materia y un destacado recorrido académico: fue abanderada en los niveles primario, secundario y universitario, y obtuvo su título de abogada en la Universidad Nacional de San Juan.