En San Juan se pospuso el tratamiento de la Ley de Transporte

Finalmente, el proyecto para establecer una nueva Ley de Transporte en San Juan no se tratará este jueves 18 de septiembre en la Cámara de Diputados provincial . La iniciativa prevé una reforma integral del sistema en la provincia y establece eliminar el sistema de licencias y la integración del transporte de apps para autos con chofer, lo que generó fuertes protestas de remiseros en la puerta de la casa de leyes.

Repercusiones Laura Palma defendió la Ley de Transporte en San Juan: "No vamos a respaldar negocios que no corresponden"

Buscan consenso Ley de Transporte en San Juan: analizan posponer el tratamiento del proyecto y hacerle correcciones

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue explicado en dos oportunidades por el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, ante las comisiones que revisan la iniciativa. Este miércoles, el vicegobernador Fabián Martín había anticipado que no hay apuro de tratar el proyecto y que si no se daba un consenso amplio podría posponerse hasta nuevo aviso el tratamiento en el recinto, lo que finalmente sucedió. No hay fecha para bajarlo a votación.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, también se había expresado en la antesala a la sesión legislativa, diciendo que “Este proyecto tiene en cuenta al usuario y no a los pocos sectores que hacían negocios con licencias. Son ellos quienes tal vez se sientan afectados. Nosotros no vamos a respaldar negocios que no corresponden, vamos a respaldar al usuario”.

image

Según dijeron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN, pese a que el oficialismo luego de intensas conversaciones que se agilizaron en las horas, tenía los votos para aprobar la iniciativa pero decidió igual no avanzar, en procura de mantener la tranquilidad social. En la negociación no se habría logrado acuerdo con el bloque PJ. La meta del orreguismo es que haya consenso y Martín incluso habló de abrir el proyecto a correcciones dentro de las comisiones.

El proyecto de ley preveía ser tratado sobre tablas este jueves -no figuraba en el orden del día- por lo que un numeroso grupo de remiseros se concentró en los alrededores del Centro Cívico y la Legislatura desde primera hora, con una ruidosa protesta. Entre otras quejas, postulan que el proyecto no fue consultado con ellos y que puede afectar los puestos de trabajo de los choferes, además de denunciar "competencia desleal" de los autos que funcionan con apps como Uber o Didi, que entran en el juego legal con la reforma propuesta en la normativa.

image

Los cambios que se buscan con la nueva ley

La nueva ley de transporte para San Juan se presenta como una legislación innovadora y centrada en el usuario, a diferencia de las leyes anteriores que se enfocaban en regular a los prestadores. Su objetivo principal es proteger, cuidar y ofrecer el mejor servicio posible para la gente, que es la que necesita el transporte público de pasajeros.

Las ideas centrales y cambios que se quiere implementar con esta nueva ley son:

Taxis, remises y apps de vehículo con conductor

• Apertura del mercado y fomento de la competencia: la ley busca abrir las puertas a la competencia en todos los sectores del transporte, tanto el regular (colectivos) como el no regular (autos de alquiler, taxi, remis, aplicaciones). Esto se hace con la meta de aumentar la oferta de servicios y opciones para el ciudadano de San Juan.

• Transformación del sistema de licencias a un sistema de registro para el transporte no regular:

-Se elimina el alquiler o la compraventa de licencias, un problema histórico que desvirtuaba el sistema y generaba muchas quejas.

-Cualquier ciudadano de San Juan que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa podrá registrarse para prestar el servicio.

-Los requisitos incluyen tener un vehículo con una antigüedad adecuada, carnet profesional, y un seguro específico para transporte de pasajeros.

- La Secretaría de Tránsito y Transporte será la que gestione este registro digital.

- Beneficios fiscales para el taxista profesional (vehículos identificados): Se reducirán cargas fiscales como el derecho a la licencia (que ya no se cobrará), el control de desinfección (que se mantendrá pero sin costo), y se buscarán bonificaciones en el pago de patentes. Esto busca reducir costos que luego se trasladan al pasajero y mantener la figura del profesional del volante, que representa una "columna vertebral" del sistema y garantiza disponibilidad permanente, resaltó Molina en una entrevista radial reciente.

image

• Regulación de las aplicaciones de movilidad (Uber, Didi, Oeste, etc.):

La ley no las regula ni habilita directamente, sino que las considera como "terceros de contactabilidad". Así, quedan alcanzadas por el Código Civil y Comercial, lo que les atribuye responsabilidad respecto al pasajero.

Se propiciará que haya más "sistemas de comunicación" al alcance de los usuarios, no solo una o dos aplicaciones, para que el viajero tenga mayor eficiencia, tarifas adecuadas y menos tiempo de espera.

• Control y transparencia para el usuario:

La Secretaría pondrá a disposición un registro público vía web o aplicación (se estudia por Ciudadano Digital) para que los sanjuaninos puedan consultar si el vehículo en el que se trasladan o que solicitan esté debidamente autorizado.

Se habilitará un sistema de calificación para que los usuarios puedan evaluar el servicio, promoviendo el "control social".

Aquellos que no se registren o infrinjan la ley enfrentarán las sanciones "más duras posibles", ya que el Estado está facilitando las condiciones para trabajar legalmente. Molina lo expresó en esos términos y evitó hablar de montos de multas, por ejemplo.

• Tarifas orientativas para el servicio no regular:

La tarifa dejará de ser regulada y pasará a ser una tarifa libre con carácter orientativo.

Esto permitirá diferenciar el costo según la calidad del servicio (por ejemplo, un vehículo nuevo de alta gama podrá tener un precio diferente a uno más económico o antiguo).

La Secretaría establecerá una orientación basada en estudios de costos (por ejemplo, un costo por kilómetro), pero el precio final será pactado entre el prestador y el pasajero, quien podrá aceptar o no la oferta.

image

Transporte público regular o colectivos

• Se busca aumentar la oferta y la cantidad de empresas en el sistema.

• Se promoverán nuevas formas de financiamiento, como el leasing, para facilitar la renovación y adquisición de unidades (que son costosas) por parte de las empresas actuales o nuevas.

• Se reducirá a la mitad la participación máxima que puede tener una empresa en el sistema, incentivando la entrada de más competidores.

• Visión a futuro y nuevas tecnologías:

La ley prevé la incorporación de líneas experimentales con elementos tecnológicos novedosos, como la electromovilidad (vehículos eléctricos, híbridos) y otras energías alternativas. Incluso se contempla la posibilidad de la incorporación de vehículos autónomos de alquiler, como tecnología de última generación que podría estar disponible a futuro. Estas líneas experimentales se aplicarán a nuevas necesidades o tecnologías, y no para alterar las licitaciones existentes con tecnología convencional.

• Servicios de asistencia especial:

Se identificarán y contemplarán los servicios de traslado para personas que requieren asistencia médica especial (como los utilizados por ART, obras sociales o servicios médicos), asegurando su seguridad vial y la de los pasajeros. Estos vehículos también estarán identificados para indicar que transportan a una persona con necesidades especiales.

Transporte de carga

• Se unifican las leyes de transporte de personas y de carga en una única legislación.

• Se implementará un sistema de registro para los transportistas de carga, permitiendo conocer el parque móvil de la provincia y la carga que se mueve desde y hacia San Juan.