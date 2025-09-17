El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Tras el crudo testimonio de la madre y el padre de Julieta Viñales , en el marco del juicio por la muerte de la joven que fue operada de las amígdalas y que días después perdió la vida, razón por la que apuntaron directamente contra quien la intervino, Maximiliano Babsí a, el debate continuó con una declaración que consideran clave.

Se trata del testimonio que prestó el otorrinolaringólogo que operó a la chica, cuando fue internada en el Hospital Rawson y su salud ya había empeorado. Sebastián Lifschitz fue consultado por las tres partes que participan del proceso, es decir, defensores, fiscalía y querella, y desde esta última remarcaron que su aporte fue fundamental.

Si bien atestiguaron médicos del Hospital Marcial Quiroga, que fueron los primeros en atenderla, cuando Julieta sufrió la primera hemorragia post operación, para la abogada querellante Cristina Naveda, la exposición de Lifschitz "fue importante". Quizás por tener la misma especialidad que el procesado por homicidio culposo, o tal vez por haberla asistido luego, para la familia, sus manifestaciones fueron reveladoras.

En el debate, trascendió que en algún momento Babsía lo consultó a Lifschitz por el cuadro de la muchacha que luchaba por su vida, mientras que los padres de la misma no conseguían comunicarse con el otorrino. La madre, Cyntia Aboal, aseguró que luego de que su hija entrara en paro en el Hospital Rawson, Babsía desapareció.

También fue de la partida la anestesista que tuvo participación en la operación que realizó Babsía. Sin embargo, fuentes de la querella sostuvieron que su contribución al proceso no resultó significativa. "No dio luz al caso, fue limitada en sus dichos", agregaron.

Se espera que el jueves continúe el juicio que se desarrolla en Tribunales y que más profesionales de la salud, que de alguna manera atendieron a la presunta víctima, testifiquen.

Babsía afronta 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión, tras el pedido que hizo la querella. Por su parte, los defensores Fernando Castro y Federico Petrignani, impulsan la absolución para su patrocinado. La fiscalía, representada por Claudia Yanina Galante, sostuvo la acusación por homicidio culposo por negligencia.