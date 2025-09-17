Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

Una mujer de 61 años, identificada como María Fuentes , sufrió un accidente este miércoles alrededor de las 11:30 en la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 445, entre El Encón y Las Trancas , en el departamento 25 de Mayo.

Fuentes, médica oriunda de Córdoba, perdió el control de su vehículo Chevrolet Classic blanco y volcó.

Efectivos del puesto de tránsito El Encón, Cabo 1° Díaz David y Agente Díaz Guido, fueron los primeros en asistirla. Confirmaron que la única ocupante del vehículo presentaba heridas tras el vuelco.

La mujer fue atendida por la ambulancia de El Encón, a cargo del enfermero Juan Quiles, y luego derivada al Hospital Rawson para recibir atención médica especializada.