miércoles 17 de septiembre 2025

En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30, cuando la conductora perdió el control de su Chevrolet Classic.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una mujer de 61 años, identificada como María Fuentes, sufrió un accidente este miércoles alrededor de las 11:30 en la Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 445, entre El Encón y Las Trancas, en el departamento 25 de Mayo.

Fuentes, médica oriunda de Córdoba, perdió el control de su vehículo Chevrolet Classic blanco y volcó.

Efectivos del puesto de tránsito El Encón, Cabo 1° Díaz David y Agente Díaz Guido, fueron los primeros en asistirla. Confirmaron que la única ocupante del vehículo presentaba heridas tras el vuelco.

La mujer fue atendida por la ambulancia de El Encón, a cargo del enfermero Juan Quiles, y luego derivada al Hospital Rawson para recibir atención médica especializada.

