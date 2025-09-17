Intentó esquivar una camioneta y terminó volcando frente a una reconocida bodega sanjuanina

Un violento vuelco sacudió el mediodía de este miércoles en el ingreso a la bodega Graffigna, en San Juan. El siniestro involucró a una camioneta que transportaba carne y a una Toyota Hilux, y terminó con el vehículo de mayor tamaño dado vuelta sobre el asfalto.
El accidente ocurrió en la calle Colón, entre Los Nogales y Sargento Cabral. Según testigos, la camioneta del frigorífico circulaba a alta velocidad cuando la Toyota Hilux apareció por la intersección, obligando al conductor a maniobrar bruscamente para evitar la colisión. La maniobra desestabilizó la movilidad cargada con productos cárnicos, que terminó volcando a unos 70 metros del punto de la maniobra.
“Hace más de 20 años que vivo acá y hay un árbol muy grande en el cruce que obstaculiza la vista. El hombre que venía muy rápido pegó un volantazo y volcó unos 70 metros más adelante. La camioneta no tiene nada, no alcancé a salir a la calle. Yo estoy bien”, relató el conductor de la Hilux al móvil de Canal 13.
El vehículo del frigorífico transportaba a dos personas, quienes fueron trasladadas de manera preventiva al hospital Rawson. Según indicaron, ambos presentaban únicamente traumatismos leves y no corrían riesgo de gravedad.
Embed - Brutal vuelco en la puerta de la bodega Graffigna