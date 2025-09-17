miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Intentó esquivar una camioneta y terminó volcando frente a una reconocida bodega sanjuanina

Un conductor perdió el control de su camioneta tras intentar esquivar a otra en una intersección peligrosa y volcó frente a la reconocida bodega Graffigna. Dos personas fueron trasladadas al hospital sin lesiones graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento vuelco sacudió el mediodía de este miércoles en el ingreso a la bodega Graffigna, en San Juan. El siniestro involucró a una camioneta que transportaba carne y a una Toyota Hilux, y terminó con el vehículo de mayor tamaño dado vuelta sobre el asfalto.

Lee además
quien era el joven motociclista que murio tras el choque con una camioneta en rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
accidente en santa lucia: una mujer termino con fracturas tras chocar con una camioneta
Siniestro vial

Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta

El accidente ocurrió en la calle Colón, entre Los Nogales y Sargento Cabral. Según testigos, la camioneta del frigorífico circulaba a alta velocidad cuando la Toyota Hilux apareció por la intersección, obligando al conductor a maniobrar bruscamente para evitar la colisión. La maniobra desestabilizó la movilidad cargada con productos cárnicos, que terminó volcando a unos 70 metros del punto de la maniobra.

“Hace más de 20 años que vivo acá y hay un árbol muy grande en el cruce que obstaculiza la vista. El hombre que venía muy rápido pegó un volantazo y volcó unos 70 metros más adelante. La camioneta no tiene nada, no alcancé a salir a la calle. Yo estoy bien”, relató el conductor de la Hilux al móvil de Canal 13.

El vehículo del frigorífico transportaba a dos personas, quienes fueron trasladadas de manera preventiva al hospital Rawson. Según indicaron, ambos presentaban únicamente traumatismos leves y no corrían riesgo de gravedad.

Embed - Brutal vuelco en la puerta de la bodega Graffigna
Temas
Seguí leyendo

Fue condenado por intentar encubrir una camioneta sustraída a un conductor de Uber: el rodado estaba en Sarmiento

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

Recuperan en San Juan una moto robada en Jujuy

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000

Sanjuanina confesó en un stream que fue víctima de acoso callejero: "Estás tocando a alguien sin consentimiento"

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas

El padrastro que confesó haber abusado a una menor escribiendo una carta pasará 8 años en la cárcel

Rawson: amenazó a un niño con un cuchillo por un celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
chimbas: violo una perimetral, entro a la casa de su ex a la fuerza e intento quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Las entrevistas del Consejo de la Magistratura terminaron este martes. Ahora se espera la terna. 
Concurso histórico en la Justicia

Cargo de Fiscal General de San Juan: aseguran que hay apuro para definir la terna

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000
Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000