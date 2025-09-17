Intentó esquivar una camioneta y terminó volcando frente a una reconocida bodega sanjuanina

Un violento vuelco sacudió el mediodía de este miércoles en el ingreso a la bodega Graffigna , en San Juan . El siniestro involucró a una camioneta que transportaba carne y a una Toyota Hilux, y terminó con el vehículo de mayor tamaño dado vuelta sobre el asfalto.

Siniestro vial Accidente en Santa Lucía: una mujer terminó con fracturas tras chocar con una camioneta

Tragedia Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El accidente ocurrió en la calle Colón, entre Los Nogales y Sargento Cabral. Según testigos, la camioneta del frigorífico circulaba a alta velocidad cuando la Toyota Hilux apareció por la intersección, obligando al conductor a maniobrar bruscamente para evitar la colisión. La maniobra desestabilizó la movilidad cargada con productos cárnicos, que terminó volcando a unos 70 metros del punto de la maniobra.

“Hace más de 20 años que vivo acá y hay un árbol muy grande en el cruce que obstaculiza la vista. El hombre que venía muy rápido pegó un volantazo y volcó unos 70 metros más adelante. La camioneta no tiene nada, no alcancé a salir a la calle. Yo estoy bien”, relató el conductor de la Hilux al móvil de Canal 13.

El vehículo del frigorífico transportaba a dos personas, quienes fueron trasladadas de manera preventiva al hospital Rawson. Según indicaron, ambos presentaban únicamente traumatismos leves y no corrían riesgo de gravedad.