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Comisaría 25°

Empresario sufrió el robo de una camioneta y una hormigonera en Rivadavia

El hecho fue advertido durante la mañana de este sábado, cuando el propietario llegó a su empresa y encontró el portón dañado. Delincuentes se llevaron un vehículo y herramientas de trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Un empresario sanjuanino fue víctima de un robo en su empresa ubicada en Rivadavia. Delincuentes sustrajeron una camioneta, una hormigonera y otros elementos tras violentar el ingreso al predio.

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De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el hecho fue advertido cerca de las 10 horas de este sábado, cuando Hernán Eduardo Mambreti, de 50 años, se presentó en su firma de agua tratada “Noblex” y detectó que el portón de acceso había sido forzado.

Al inspeccionar el lugar, el damnificado constató el faltante de una camioneta marca Isuzu modelo 1980, de color rojo, dominio WOI739, además de una máquina hormigonera y una carretilla que se encontraban en el interior de la propiedad.

El episodio ocurrió en una calle proyectada, entre República del Líbano y Pasteur, en jurisdicción de la Comisaría 25°. Personal policial intervino tras un requerimiento y se iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con los autores del hecho. Interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.

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