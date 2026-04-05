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En Caucete

Otra vez la Ruta 20: un micro de larga distancia y un auto protagonizan un fuerte choque

El hecho sucedió a la altura del puente, cuando por razones que se investigan, un colectivo Flecha Bus impactó con un vehículo de menor porte. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, como ocurrió en la misma vía dos semanas atrás.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento choque entre un automóvil y un ómnibus de larga distancia generó momentos de preocupación este domingo en Ruta 20, en el departamento Caucete, en un sector que hace pocas semanas fue escenario de una triple tragedia vial. Afortunadamente, en esta oportunidad no se registraron víctimas fatales.

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El siniestro ocurrió cerca del puente de Caucete, un tramo con intenso flujo vehicular que conecta a diario a distintos departamentos del este sanjuanino con la Capital. El fuerte impacto entre los vehículos provocó alarma entre conductores y vecinos que transitaban por la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, un automóvil colisionó contra un micro de larga distancia por causas que todavía no fueron establecidas. Tras el choque, se desplegó un operativo en el lugar con personal policial y equipos de asistencia, que trabajaron para ordenar el tránsito y verificar la situación de los involucrados.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre personas heridas, aunque no se descartaba que pudiera haber afectados producto de la violencia del impacto.

El accidente ocurrió en un punto de la Ruta 20 que permanece muy presente en la memoria reciente de los sanjuaninos, ya que dos semanas atrás se produjo allí un siniestro vial que dejó tres víctimas fatales, en uno de los episodios más dolorosos registrados en ese corredor. Por el antecedente de la triple tragedia, el nuevo choque vuelve a encender las alarmas entre quienes circulan habitualmente por el sector.

Tras el siniestro, el tránsito se vio parcialmente afectado debido a la presencia de los vehículos involucrados y a los trabajos de las autoridades en el lugar. Desde los organismos intervinientes recomendaron circular con precaución por la zona hasta que se normalizara la situación y se retiraran los rodados.

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