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Murió un ex candidato a intendente de Calingasta y hermano de un diputado sanjuanino

Se trata de Luis Castañeda, hermano de Jorge Castañeda, quien en 2023 quiso asumir a la cabeza del municipio calingastino. A través de las redes sociales, familiares y amigos se lamentaron la triste noticia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A sus 61 años, Luis Castañeda, hermano del diputado Jorge Castañeda y candidato a intendente en 2023 de Calingasta falleció y la noticia conmocionó a sus seres queridos, que a través de las redes sociales expresaron su tristeza por el desenlace.

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Acorde publicó el diario Revolución de Calingasta, quien cumpliera funciones como docente murió durante la madrugada de este domingo y, según afirmó, la causa del deceso fue un infarto. Fue por eso que su círculo más cercano reaccionó con sorpresa.

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"Marcado por una trayectoria intachable como director del Colegio Jesús de la Buena Esperanza durante años y por su militancia en el peronismo calingastino", así describieron al fallecido que en las últimas elecciones intentó ser la cabeza del municipio calingastino.

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