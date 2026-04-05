Una pelea de "trapitos" en la Terminal acabó con un sujeto tras las rejas en el Penal de Chimbas

Una pelea de "trapitos" en la Terminal de Ómnibus derivó en la detención y posterior condena de uno de los involucrados, que atacó a traición por la espalda a la víctima con un palo. El acusado fue juzgado mediante Flagrancia y recibió una pena de 5 meses de prisión efectiva, por lo que marchó directo al Penal de Chimbas, tras ser declarado reincidente.

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El hecho ocurrió el 31 de marzo de 2026, en el estacionamiento norte de la estación, ubicado sobre Santa Fe y Estados Unidos, en Capital . Allí, según la investigación que llevó adelante la fiscal Yanina Galante , la víctima se encontraba trabajando como cuidacoches cuando fue sorprendido por Matías Ariel Silva, quien también se desempeña como "trapito" en la zona y mantenía -con él- problemas de vieja data.

De acuerdo con lo reconstruido en la causa, Silva se acercó por detrás y lo atacó con un palo de escoba de madera, golpeándolo en la parte superior del labio y provocándole una lesión. Un testigo del hecho y el propio damnificado dieron aviso a personal policial que se encontraba realizando adicionales en la terminal, quienes intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión del agresor en el mismo estacionamiento.

Posteriormente, la víctima fue trasladada para su revisión por parte del médico legista, quien constató lesiones en la parte superior del labio, estableciendo 10 días de incapacidad producto del golpe.

Con las pruebas reunidas y la detención en el lugar del hecho, el caso avanzó y, en el marco de un juicio abreviado, el imputado aceptó la condena de 5 meses de prisión efectiva, por el delito de lesiones leves.

Como tenía antecedentes penales, el juez de la causa le declaró la reincidencia y resolvió la prisión preventiva, por lo que el sujeto fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.