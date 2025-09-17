San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

San Juan se prepara para jornadas de fuerte variabilidad climática entre el jueves y el viernes, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Para mañana, jueves 18 de septiembre, el organismo anticipa que la temperatura podría alcanzar los 30°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. El calor marcaría el punto más alto de la semana antes de un cambio en las condiciones.

Durante la tarde y la noche del jueves, el pronóstico advierte la posibilidad de ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h, asociadas al ingreso de viento Zonda en algunos sectores de la provincia. Aunque no se esperan precipitaciones, las autoridades recomiendan estar atentos a la evolución del tiempo, sobre todo en zonas donde el Zonda suele provocar baja humedad y aumento de la temperatura.

image

image

El viernes 19 de septiembre llegaría con un escenario distinto: se prevé un leve descenso de las marcas térmicas, con mínima de 17°C y máxima cercana a 25°C.

Sin embargo, el viento continuará siendo protagonista, esta vez con ráfagas del Sur que podrían superar los 50 km/h tanto en la madrugada como en la tarde y noche, según el SMN.