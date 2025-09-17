miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Un calor fuera de temporada y ráfagas cambiantes pondrán a prueba a los sanjuaninos en las próximas horas. El Zonda y el Sur se disputarán el cielo de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viento sur.jpg

San Juan se prepara para jornadas de fuerte variabilidad climática entre el jueves y el viernes, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para mañana, jueves 18 de septiembre, el organismo anticipa que la temperatura podría alcanzar los 30°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. El calor marcaría el punto más alto de la semana antes de un cambio en las condiciones.

Lee además
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Durante la tarde y la noche del jueves, el pronóstico advierte la posibilidad de ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 50 km/h, asociadas al ingreso de viento Zonda en algunos sectores de la provincia. Aunque no se esperan precipitaciones, las autoridades recomiendan estar atentos a la evolución del tiempo, sobre todo en zonas donde el Zonda suele provocar baja humedad y aumento de la temperatura.

image
image

El viernes 19 de septiembre llegaría con un escenario distinto: se prevé un leve descenso de las marcas térmicas, con mínima de 17°C y máxima cercana a 25°C.

Sin embargo, el viento continuará siendo protagonista, esta vez con ráfagas del Sur que podrían superar los 50 km/h tanto en la madrugada como en la tarde y noche, según el SMN.

Temas
Seguí leyendo

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Ley de Transporte en San Juan: analizan posponer el tratamiento del proyecto y hacerle correcciones

Sanjuaninas propietarias y conflictos de género en la primera mitad del siglo XIX

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

San Juan se suma a la Marcha Federal Universitaria: concentración y recorrido

La Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum finaliza su modernización: advierten que la probarán con caudales impresionantes

El plan privado de obras eléctricas que proyecta la distribuidora para San Juan

Hay fecha tentativa para la visita de un flamante ministro de Javier Milei a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES tiene previstos aumento para la AUH y octubre.
Ayudan al bolsillo

ANSES: cuánto cobrarán con aumento más la Tarjeta Alimentar los beneficiarios de AUH en octubre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Por Antonella Letizia
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas