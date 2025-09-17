miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Su nombre es Ignacio Salas, tiene 18 años y se puso por primera vez los patines de niño, cuando su deporte era el hockey. Una escuela sobre las ruedas y un sueño que después se fue gestando solo ante la llegada de la disciplina a su querido Jáchal. La malla de la Selección Argentina como bandera, el roce internacional y un objetivo entre cejas: el campeonato Mundial de Patinaje Artístico en China.

Por Antonella Letizia
Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.&nbsp;

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina. 

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.&nbsp;

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina. 

Ignacio junto a Maira Saldaña, su entrenadora.&nbsp;

Ignacio junto a Maira Saldaña, su entrenadora. 

4b6765da-b463-4626-9e24-ac4dad6eee1c
ae13630c-7ab5-4568-bfbc-817af65effa8
b2d3a11a-23ae-4c96-a95c-8f6f9fed298b

Tiene 18 años y un futuro inmenso. Nació en el corazón de Jáchal, donde el patinaje artístico no es tradición y hay que rebuscárselas para llegar. Esta es la historia de Ignacio Salas, el deportista sanjuanino que a base de esfuerzo, constancia y amor, hoy representa a la Selección Argentina y tiene entre cejas el sueño mundialista de Beijin. Quién es el jachallero que estudia en una escuela técnica, es alumno de inglés y realizará una peña con su familia para recaudar dinero para competir.

Lee además
san agustin, el hogar de la familia albiceleste
Pasiones del Interior

San Agustín, el hogar de la familia albiceleste
Alemania será el rival de Argentina en los cuartos de final de la Copa Davis.
Ilusión intacta

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en un camino sin retorno, y hoy es una de las promesas argentinas del patinaje artístico: "En ese momento yo me dedicaba al hockey sobre patines, y si bien ya sabía patinar, decidí probar por este nuevo deporte que había llegado a Jáchal; al final terminé quedándome y ahora estoy representando al país", le comentó Ignacio Salas a Tiempo de San Juan.

El sanjuanino estará representando a San Juan en el próximo Mundial de Patinaje Artístico que se realizará en Beijin, China

" Siempre tuve claro que quería llegar a la Selección Argentina. Llevar estos colores es un orgullo tremendo porque es con lo que vengo trabajando toda mi vida para poder llegar y representar al país", aseguró el patinador jachallero. Además, relató que sus entrenamientos le demandan muchos viajes a la ciudad por sus entrenamientos: "A veces se hace bastante difícil, ya que mi técnica Maira Saldaña es de la ciudad y yo tengo que viajar todo el tiempo para poder realizar los entrenamientos o si no también trabajamos con clases virtuales".

Pero su rutina de profesional no lo limita al descuidar a otras partes importantes. También estudia en una escuela técnica con doble turno y asiste a un instituto de inglés. Además, entrena en pista, se prepara físicamente en el gimnasio y da clases en el club. "Se necesita tener las metas claras para poder cumplir con todas las tareas", dijo.

Embed - Doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el patinador jachallero

El gran desafío que se viene es el Mundial de Patinaje Artístico en China, pero como suele pasar en muchos deportes amateur de Argentina, cada deportista debe cubrir sus propios gastos. "Estoy pidiendo ayuda de la gente o sponsors que me puedan colaborar para este gran objetivo, ya que cada patinador se tiene que solventar sus gastos". Ante eso, contó que él y su familia están organizando una peña en Jáchal para recaudar fondos para la competencia que se realizará en Beijing entre el 17 y el 30 de octubre.

La peña solidaria será el próximo 28 de septiembre en el Complejo El Amanecer, en Jáchal. Habrá artistas locales y la presencia especial del chef internacional Pablo Tejada, que cocinará en vivo para los asistentes. Él también estará participando, aunque no desde la pista. “Voy a estar en modo mozo, sirviendo y ayudando a la gente”, cerró.

Embed - on Instagram: "ñ Veni a gozar de este gran evento, con los mejores artistas locales y cocina en vivo del gran cheff internacional @pablogastontejadaruiz que te brindará los mejores platos. Te esperamos el 28 de Septiembre en el complejo @el_amanecer_jachal, para que vengas a disfrutar de un día lleno de sorpresas. Ayúdame a concretar mi sueño que es viajar a china a representar a la Argentina en el campeonato Mundial de Patinaje Artístico . Pedí tu opción aca: 264 5222018 264 5219873 #deporte #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii♥ #arg #patin #patin #argwntinaunida♥ #artitico #ayudemos #jachal"
View this post on Instagram

A post shared by (@ignaasalas_)

Temas
Seguí leyendo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Escándalo y crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

River va por el primer boleto: recibe a Palmeiras por los cuartos de la Libertadores

Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Los abuelos atletas de la Villa Observatorio, con nueva indumentaria

La aplicación del VAR tendrá un novedoso cambio para los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.  video
Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Por Antonella Letizia
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas