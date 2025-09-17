Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Tiene 18 años y un futuro inmenso. Nació en el corazón de Jáchal, donde el patinaje artístico no es tradición y hay que rebuscárselas para llegar. Esta es la historia de Ignacio Salas , el deportista sanjuanino que a base de esfuerzo, constancia y amor, hoy representa a la Selección Argentina y tiene entre cejas el sueño mundialista de Beijin. Quién es el jachallero que estudia en una escuela técnica, es alumno de inglés y realizará una peña con su familia para recaudar dinero para competir.

Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en un camino sin retorno, y hoy es una de las promesas argentinas del patinaje artístico : "En ese momento yo me dedicaba al hockey sobre patines, y si bien ya sabía patinar, decidí probar por este nuevo deporte que había llegado a Jáchal; al final terminé quedándome y ahora estoy representando al país", le comentó Ignacio Salas a Tiempo de San Juan .

El sanjuanino estará representando a San Juan en el próximo Mundial de Patinaje Artístico que se realizará en Beijin, China

" Siempre tuve claro que quería llegar a la Selección Argentina. Llevar estos colores es un orgullo tremendo porque es con lo que vengo trabajando toda mi vida para poder llegar y representar al país", aseguró el patinador jachallero. Además, relató que sus entrenamientos le demandan muchos viajes a la ciudad por sus entrenamientos: "A veces se hace bastante difícil, ya que mi técnica Maira Saldaña es de la ciudad y yo tengo que viajar todo el tiempo para poder realizar los entrenamientos o si no también trabajamos con clases virtuales".

Pero su rutina de profesional no lo limita al descuidar a otras partes importantes. También estudia en una escuela técnica con doble turno y asiste a un instituto de inglés. Además, entrena en pista, se prepara físicamente en el gimnasio y da clases en el club. "Se necesita tener las metas claras para poder cumplir con todas las tareas", dijo.

El gran desafío que se viene es el Mundial de Patinaje Artístico en China, pero como suele pasar en muchos deportes amateur de Argentina, cada deportista debe cubrir sus propios gastos. "Estoy pidiendo ayuda de la gente o sponsors que me puedan colaborar para este gran objetivo, ya que cada patinador se tiene que solventar sus gastos". Ante eso, contó que él y su familia están organizando una peña en Jáchal para recaudar fondos para la competencia que se realizará en Beijing entre el 17 y el 30 de octubre.

La peña solidaria será el próximo 28 de septiembre en el Complejo El Amanecer, en Jáchal. Habrá artistas locales y la presencia especial del chef internacional Pablo Tejada, que cocinará en vivo para los asistentes. Él también estará participando, aunque no desde la pista. “Voy a estar en modo mozo, sirviendo y ayudando a la gente”, cerró.