¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

Cristian Abel Amato, más conocido como El Loco, uno de los grandes referentes del cuarteto, prepara una nueva noche a puro baile en San Juan. Tras su última presentación en el escenario del Costanera Predio Ferial durante el festival San Juan Cuarteto, el artista vuelve con todo y esta vez lo hará en una cancha popular: el Club Atlético Trinidad.
El show será el sábado 11 de octubre, pensado para mayores de 18 años, y promete convocar a multitudes de cuarteteros que esperaban su regreso.
Las entradas anticipadas ya están a la venta: la primera preventa cuesta $10.000, mientras que la segunda y tercera preventa se habilitarán más adelante. Puntos de venta habilitados, Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause)Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Uruguay s/n Media Agua), Kiosco El Turco (Diagonal Sarmiento y Rivadavia – Caucete). También en entradaweb.com
El Loco Amato vuelve a una de las plazas más cuarteteras de Cuyo con un show que promete ser inolvidable.