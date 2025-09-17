miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

El cantante cordobés regresa a San Juan después de siete meses y lo hará en un estadio sanjuanino. La última vez que estuvo en la provincia fue en la edición de San Juan Cuarteto, en el Costanera Predio Ferial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (11)
loco amato

Cristian Abel Amato, más conocido como El Loco, uno de los grandes referentes del cuarteto, prepara una nueva noche a puro baile en San Juan. Tras su última presentación en el escenario del Costanera Predio Ferial durante el festival San Juan Cuarteto, el artista vuelve con todo y esta vez lo hará en una cancha popular: el Club Atlético Trinidad.

Lee además
Desamparados.
Fútbol sanjuanino

Con Desamparados-Peñarol como plato fuerte, así se jugará la Fecha 11 del Torneo Clausura
Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

El show será el sábado 11 de octubre, pensado para mayores de 18 años, y promete convocar a multitudes de cuarteteros que esperaban su regreso.

Las entradas anticipadas ya están a la venta: la primera preventa cuesta $10.000, mientras que la segunda y tercera preventa se habilitarán más adelante. Puntos de venta habilitados, Farmacias Echegaray (Centro y Rawson), Barbería Yaman (Chimbas), LG Electro Bazar (Villa Krause)Heladería Tentación (Chimbas), Kiosko Rawson (frente a Luna Morena), LB Delivery de Bebidas (Uruguay s/n Media Agua), Kiosco El Turco (Diagonal Sarmiento y Rivadavia – Caucete). También en entradaweb.com

El Loco Amato vuelve a una de las plazas más cuarteteras de Cuyo con un show que promete ser inolvidable.

Temas
Seguí leyendo

San Agustín, el hogar de la familia albiceleste

Copa Davis: Argentina ya tiene adversario para cuartos del Final 8 en Bolonia

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Escándalo y crisis en San Lorenzo: quedó declarada la acefalía y Marcelo Moretti dejó de ser el presidente

River va por el primer boleto: recibe a Palmeiras por los cuartos de la Libertadores

Copa Libertadores: Racing le ganó a Velez y define la serie en Avellaneda

Una futbolista sanjuanina necesita ayuda para operarse y volver a jugar

"Team Lauty", el equipo que nació en una carnicería y hoy da el salto de los Libres al ciclismo grande

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Senior de San Martín tendrá un partidazo frente a Racing.  video
Un partidazo

La categoría Senior de San Martín, por el batacazo ante Racing: el equipazo de viejas glorias y la figura que se sumará a último momento

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

Te Puede Interesar

Las entrevistas del Consejo de la Magistratura terminaron este martes. Ahora se espera la terna. 
Concurso histórico en la Justicia

Cargo de Fiscal General de San Juan: aseguran que hay apuro para definir la terna

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad
Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000
Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000