miércoles 17 de septiembre 2025

Villa Aberastain

Profundo silencio en el colegio parroquial de Pocito, tras el robo de $2.300.000

El millonario botín de un festival escolar desapareció en la madrugada, dejando a toda la comunidad educativa en shock. A pesar del hecho, las autoridades decidieron no brindan declaraciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noticia sobre el robo de $2.300.000 a un colegio parroquial de Pocito generó un gran revuelo en el departamento. Luego de que Tiempo de San Juan diera la primicia sobre el secuestro de la recaudación de un festival, buscó testimonios sobre las repercusiones del caso, aunque en el establecimiento hubo silencio.

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
Este medio intentó comunicarse con el Colegio Santa Bárbara durante este miércoles. Tras el robo del dinero, las autoridades decidieron no brindar declaraciones a la prensa, según informaron. Tampoco dieron a conocer si tomarán alguna medida de seguridad como consecuencia a este hecho.

Todo el esfuerzo de semanas por organizar un festival destinado a recaudar fondos para el funcionamiento del Colegio Parroquial Santa Bárbara quedó en la nada. Durante la madrugada del martes 16 de septiembre, uno o más delincuentes ingresaron al establecimiento y sustrajeron los 2.300.000 pesos que docentes, alumnos y padres habían reunido. El botín estaba guardado en un mueble de la secretaría administrativa, preparado para proteger los fondos recaudados para reparaciones y materiales escolares.

image

El hecho dejó desconcertada a toda la comunidad educativa. El colegio, ubicado sobre calle Vidart, a pocos metros de la Plaza Aberastain, el municipio de Pocito y la Comisaría 7ma., parecía un lugar seguro, lo que sorprendió por la osadía de los ladrones. Según fuentes policiales, los delincuentes habrían ingresado por una propiedad lindera abandonada, saltando una pared para acceder a las oficinas de administración, donde forzaron la puerta y localizaron la recaudación del festival.

El robo fue descubierto por la mañana, cuando Franco Cano, encargado de la administración, se comunicó con la Comisaría 7ma. para informar lo sucedido. Minutos después, la directora María Gladine se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia. Personal de la UFI Delitos contra la Propiedad realizó la inspección del lugar y comenzó a recolectar pruebas, incluyendo las grabaciones de cámaras de seguridad del colegio y alrededores, en un intento por identificar al o los responsables. Hasta el momento, el hecho fue calificado como robo agravado por escalamiento, y la investigación continúa en curso.

