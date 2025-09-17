Recuperan en San Juan una moto robada en Jujuy

La Brigada de Investigaciones Oeste de San Juan , en colaboración con la Dirección General de Investigaciones de la Provincia de Jujuy , logró recuperar un motovehículo que había sido denunciado por estafa en aquella provincia del norte argentino.

Se trata de una Corven Triax de 150 cc , que contaba con pedido de secuestro emitido por la Delegación Fiscal de Investigaciones Complejas y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Jujuy .

Tras realizar tareas de vigilancia en la capital sanjuanina, efectivos policiales interceptaron el rodado en la intersección de las calles Brasil y Salta. El vehículo fue secuestrado y trasladado a la Brigada de Investigaciones Oeste, donde quedó a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que este operativo es el resultado del trabajo articulado entre las policías de Jujuy y San Juan, lo que permitió recuperar la moto y avanzar en la investigación del hecho delictivo.