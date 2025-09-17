Recuperan en San Juan una moto robada en Jujuy

La Brigada de Investigaciones Oeste de San Juan, en colaboración con la Dirección General de Investigaciones de la Provincia de Jujuy, logró recuperar un motovehículo que había sido denunciado por estafa en aquella provincia del norte argentino.
Tras un intenso operativo lograron recuperaron en un operativo realizado en calles Brasil y Salta.
Se trata de una Corven Triax de 150 cc, que contaba con pedido de secuestro emitido por la Delegación Fiscal de Investigaciones Complejas y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de Jujuy.
Tras realizar tareas de vigilancia en la capital sanjuanina, efectivos policiales interceptaron el rodado en la intersección de las calles Brasil y Salta. El vehículo fue secuestrado y trasladado a la Brigada de Investigaciones Oeste, donde quedó a disposición de la Justicia.
Desde la fuerza destacaron que este operativo es el resultado del trabajo articulado entre las policías de Jujuy y San Juan, lo que permitió recuperar la moto y avanzar en la investigación del hecho delictivo.