Rawson: amenazó a un niño con un cuchillo por un celular

Un violento asalto tuvo lugar en la noche del lunes en Rawson, cuando un joven de 24 años, identificado como Axel Nicolás Ortega, amenazó con un cuchillo a un menor de edad para robarle su teléfono celular.
El delincuente, de 24 años, quedó aprehendido y será juzgado por Flagrancia
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ingeniero Krause y Torino, donde el delincuente interceptó al niño y lo intimidó con un arma blanca para quitarle el dispositivo. Tras el ataque, la víctima logró dar aviso de inmediato a la policía.
Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron un rápido operativo y comenzaron a seguir al sospechoso, quien en su intento de escapar arrojó el celular sustraído y continuó con la huida. Finalmente, fue interceptado en las inmediaciones de Dr. Ortega y Santa Rosa, donde quedó reducido y aprehendido.
En el procedimiento se le secuestró el cuchillo utilizado en el asalto y una campera negra con vivos claros. La UFI Flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso que el sujeto quedara a disposición de la Justicia bajo el cargo de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.