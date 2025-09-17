Rawson: amenazó a un niño con un cuchillo por un celular

Un violento asalto tuvo lugar en la noche del lunes en Rawson, cuando un joven de 24 años, identificado como Axel Nicolás Ortega , amenazó con un cuchillo a un menor de edad para robarle su teléfono celular.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ingeniero Krause y Torino , donde el delincuente interceptó al niño y lo intimidó con un arma blanca para quitarle el dispositivo. Tras el ataque, la víctima logró dar aviso de inmediato a la policía.

Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur iniciaron un rápido operativo y comenzaron a seguir al sospechoso, quien en su intento de escapar arrojó el celular sustraído y continuó con la huida. Finalmente, fue interceptado en las inmediaciones de Dr. Ortega y Santa Rosa, donde quedó reducido y aprehendido.

En el procedimiento se le secuestró el cuchillo utilizado en el asalto y una campera negra con vivos claros. La UFI Flagrancia tomó intervención en el caso y dispuso que el sujeto quedara a disposición de la Justicia bajo el cargo de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa.