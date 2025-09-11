jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 24°

Le encontraron casi 800 gramos en cogollos de marihuana y un revólver en Rawson y terminó arrestado

El dueño del domicilio, un hombre de 35 años identificado con el apellido García, quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de una investigación que lleva adelante la UFI Estafas y Delitos Informáticos, personal de la Comisaría 24° de Rawson irrumpió este jueves en una vivienda ubicada en calle Mendoza. Allí, tras una minuciosa requisa, hallaron un revólver y una importante cantidad de marihuana lista para su pesaje.

Lee además
manejaba una moto robada, quiso escapar de la policia y termino chocando contra un porton: termino aprehendido y su acompanante escapo
Todo le salió mal

Manejaba una moto robada, quiso escapar de la Policía y terminó chocando contra un portón: terminó aprehendido y su acompañante escapó
encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: donde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Fuentes policiales precisaron que el arma incautada es una pistola marca Dreyse, calibre 32, que tenía su cargador colocado y ocho cartuchos en condiciones de uso. El morador de la casa, identificado como García, de 35 años, no logró acreditar su propiedad ni la autorización para portarla, alegando que la conservaba “por protección”.

image

Durante el operativo también se secuestraron cogollos de marihuana, que al ser sometidos a pruebas de campo arrojaron un peso total de 775 gramos. Intervino personal de Drogas Ilegales, que dio aviso a la Justicia Federal para continuar con las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El sospechoso fue aprehendido en el lugar y quedó vinculado a dos causas: una por tenencia ilegal de arma de fuego y otra por posesión de sustancia prohibida.

Temas
Seguí leyendo

El hombre encontrado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un delincuente asaltó a varias personas que había en un hotel alojamiento de Pocito

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Con el fuego bajo control, las impactantes imágenes que dejó el incendio en Astica y el pedido municipal

Robo en la Finca Montilla: allanan y secuestran materiales robados y aves en cautiverio

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
allanaron un reconocido restobar de rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza
Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Te Puede Interesar

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?
Lo que todos quieren saber

En la Circunvalación, con los radares que están poniendo ¿harán multas?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

Las perlitas de los 100 años de Radio Sarmiento: las reposeras de los zondinos, la costumbre de Huguito y las banderas argentinas
De festejo

Las perlitas de los 100 años de Radio Sarmiento: las reposeras de los zondinos, la costumbre de "Huguito" y las banderas argentinas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre encontrado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Las nuevas medidas de los bancos y su impacto en San Juan
Mercado inmobiliario

¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Las nuevas medidas de los bancos y su impacto en San Juan