Le encontraron casi 800 gramos en cogollos de marihuana y un revólver en Rawson y terminó arrestado

En el marco de una investigación que lleva adelante la UFI Estafas y Delitos Informáticos, personal de la Comisaría 24° de Rawson irrumpió este jueves en una vivienda ubicada en calle Mendoza. Allí, tras una minuciosa requisa, hallaron un revólver y una importante cantidad de marihuana lista para su pesaje.

Fuentes policiales precisaron que el arma incautada es una pistola marca Dreyse, calibre 32, que tenía su cargador colocado y ocho cartuchos en condiciones de uso. El morador de la casa, identificado como García, de 35 años, no logró acreditar su propiedad ni la autorización para portarla, alegando que la conservaba “por protección”.

Durante el operativo también se secuestraron cogollos de marihuana, que al ser sometidos a pruebas de campo arrojaron un peso total de 775 gramos. Intervino personal de Drogas Ilegales, que dio aviso a la Justicia Federal para continuar con las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El sospechoso fue aprehendido en el lugar y quedó vinculado a dos causas: una por tenencia ilegal de arma de fuego y otra por posesión de sustancia prohibida.