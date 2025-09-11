Recuperan una computadora que había sido robada en una barbería de Rivadavia

Personal de la Comisaría 23° de Rivadavia recuperó una notebook que había sido robada en una barbería de la zona. El hecho fue denunciado por la víctima, quien además aportó registros de las cámaras de seguridad, claves para la investigación.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el robo se produjo durante el transcurso del día, y tras la denuncia correspondiente, se iniciaron tareas de averiguación para dar con el autor del hecho. Gracias al análisis de las imágenes, identificaron al sospechoso y lo detuvieron. El ladrón terminó por confesar a los policías dónde había escondido la notebook marcha HP que se había llevado del local comercial.

El sujeto fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia y vinculado formalmente a la causa por robo.