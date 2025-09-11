jueves 11 de septiembre 2025

Violento atraco

Llegó a su casa en Chimbas y dos motochorros la atacaron dentro de su auto

Fue un ataque ocurrido en la puerta de una vivienda del barrio Luz y Fuerza 2. Le robaron 160 mil pesos y efectos personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una mujer que llegaba de trabajar fue sorprendida por dos motochorros cuando estaba aún dentro de su vehículo y en la puerta de su casa en Chimbas. Según los primeros datos, los ladrones le rompieron una ventanilla y le robaron 160 mil pesos y otras pertenencias. No hubo armas exhibidas ni lesiones, pero sí daño en el auto y un fuerte shock para la víctima.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 16, en la zona de calle Neuquén y Gobernador Isaza, en el interior del barrio Luz y Fuerza 2. La víctima fue una mujer de 39 años, de apellido Godoy, que arribaba sola a su casa a bordo de su vehículo.

De repente vio que una moto con dos desconocidos se le puso a la par y sucedió lo inesperado. Se trataba de motochorros. El acompañante de la moto descendió, destrozó el vidrio del lado del acompañante y metió parte del cuerpo al interior del rodado. A todo eso, la mujer gritó desesperada pidiendo ayuda.

En segundos, el delincuente se apoderó de las llaves del auto, una mochila con documentación, perfumes y la suma de 160 mil pesos en efectivo. Luego subió nuevamente a la moto y ambos huyeron. En el domicilio y en otras viviendas cercanas hay cámaras de seguridad que registraron la secuencia, indicaron fuentes del caso. Esa evidencia ya estaría en manos de los policías de la Comisaría 17ma y del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que está a cargo del caso.

Imagen ilustrativa
