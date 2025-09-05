viernes 5 de septiembre 2025

Violento robo

Motochorros golpean y dejan inconsciente a una mujer en Capital

El hecho sucedió en inmediaciones de Dean Funes, entre Alvear y Ameghino, donde dos sujetos a bordo de una moto sorprendieron a una mujer de 30 años y le arrebataron sus pertenencias. La denuncia fue radicada en Comisaría 4ta e investigan mediante las cámaras para dar con los autores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
7

Un violento robo se registró durante la tarde noche del jueves, en Capital, donde una mujer fue sorprendida por dos motochorros en plena vía pública, que la atacaron y la dejaron inconsciente. El hecho ocurrió en inmediaciones de Dean Funes, entre Alvear y Ameghino, donde la víctima quedó a su merced.

Según informaron fuentes allegadas, la damnificada —identificada como Tamara Nievas, de 30 años— fue abordada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta mientras transitaba por la zona. Los agresores la golpearon con violencia, provocando que perdiera el conocimiento en el lugar. Aprovechando su estado, los atacantes le sustrajeron la billetera con documentación personal, una suma no precisada de dinero en efectivo y la llave de su vehículo.

Acorde detallaron las fuentes, producto de las lesiones que presentó la damnificada, se solicitó la intervención del servicio de emergencias médicas, y personal del 107 trasladó a Nievas al Hospital Rawson, donde permanece bajo observación médica. Por el momento, se desconocen datos sobre su estado de salud aunque estaría fuera de peligro.

La UFI de Delitos Contra la Propiedad, a cargo del ayudante fiscal Oscar Oropel, intervino de inmediato en el suceso que fue denunciado en la Comisaría 4ta, con jurisdicción en la zona, dispuso como medidas la inspección ocular del lugar, la elaboración de croquis ilustrativo y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de los alrededores.

Además, desde el Ministerio Público se resolvieron llevar adelante entrevistas a testigos y verificación del estado de salud de la víctima, con el oibjetivo de dar continuidad a la investigación que está detrás de los autores del violento robo.

