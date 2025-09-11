¿Diputados elige al nuevo fiscal General antes de las elecciones?

La pulseada por la sucesión del fallecido Eduardo “Jimmy” Quattropani en la Fiscalía General de la Corte de Justicia entra en una etapa clave. El Consejo de la Magistratura de San Juan iniciará el lunes próximo las entrevistas a los postulantes para el cargo, con la intención de completar el proceso en dos jornadas –lunes y martes– y remitir la terna definitiva a la Cámara de Diputados en un plazo de 15 días . La gran incógnita es si el debate legislativo para designar al nuevo jefe de fiscales se concretará antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

De los 35 aspirantes iniciales, 34 siguen en carrera luego de que uno fuera excluido por no cumplir los requisitos constitucionales. La definición de la terna quedará en manos de los cinco miembros del Consejo, presidido por el cortista Juan José Victoria , un cuerpo donde pesan las filiaciones políticas: la ministra de Gobierno Laura Palma (orreguismo), la diputada provincial Fernanda Paredes (uñaquismo), y los abogados Raúl Acosta y Valeria Torres , ambos con pasado en el peronismo, completan la mesa. En caso de empate, el voto de Victoria será decisivo.

Entre los candidatos figuran perfiles de alto perfil judicial y político, como el fiscal General interino Daniel Galvani, los secretarios relatores Fernando Rahmé y Rolando Lozano, la asesora de Menores Laura Romarión, los abogados penalistas Fernando Castro y Nasser Usair, y el camarista laboral Guillermo Baigorrí, entre otros. El cargo es de enorme peso institucional: es vitalicio, maneja el Ministerio Público Fiscal y, tras la implementación del sistema acusatorio, concentra un poder clave en el funcionamiento de la Justicia penal.

Una vez enviada la terna, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados será la encargada de fijar el cronograma de entrevistas a los tres finalistas y de elevar un despacho para su votación en el recinto. Allí se resolverá si la designación se trata antes o después de los comicios legislativos nacionales, una definición que muchos en la política sanjuanina miran con lupa.

La vacante, abierta desde el 21 de julio tras el fallecimiento de Quattropani –quien condujo la Fiscalía General durante 32 años–, no solo implica un recambio generacional sino también un reacomodamiento de poder. Si el proceso se empantana, la Corte puede extender la subrogancia actual, lo que para algunos sectores resulta una alternativa para ganar tiempo en un escenario de disputas internas.

Por ahora, el oficialismo provincial que lidera el gobernador Marcelo Orrego es señalado como favorito para impulsar al futuro fiscal, pero el equilibrio político dentro del Consejo y en la Cámara mantiene abierto el interrogante: ¿habrá nuevo jefe de fiscales antes del 26 de octubre, o la decisión quedará para después de las urnas?