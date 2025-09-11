jueves 11 de septiembre 2025

Ataque vandálico

Ni los muertos se salvan: robaron en 70 tumbas del cementerio de Sarmiento

El hecho delictivo se produjo en la madrugada y robaron elementos de bronce de los nichos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Delincuentes perpetraron un ataque vandálico en el cementerio municipal de Sarmiento. Los desconocidos ingresaron al predio en horas de la madrugada y arrancaron elementos de bronce de 70 tumbas.

El hecho delictivo fue descubierto el martes último en horas de la mañana en la Comisaría 8va. Una comisión policial se trasladó el predio situado en calle San Luis sin número, en la Villa Media Agua, y constató que los daños productos del robo masivo en los nichos.

Los uniformados entrevistaron a Ramón Elizondo, trabajador del lugar, quien relató que entre la tarde del domingo a la tarde y la mañana del lunes —franja en la que no hay sereno— autores desconocidos dañaron el cerco eléctrico, picaron el cemento de los nichos y arrancaron 70 tapas de bronce. Además, notó el faltante del motor de una hormigonera, herramientas de albañilería y una escalera.

Tras un rastrillaje en las inmediaciones, los policías hallaron una escalera y un balde de albañil que fueron reconocidos como propiedad del cementerio. La inspección preliminar dejó a la vista la modalidad: trabajaron sobre las fijaciones de los frentes de nichos, forzaron las sujeciones con golpes y palancas hasta desprender el metal y se llevaron también elementos de obra utilizados para mantenimiento interno.

La denuncia quedó radicada en sede de la Comisaría 8va, que instruye actuaciones para identificar a los responsables y establecer con precisión el perjuicio total. Se sabe que el bronce tiene reventa en el mercado ilegal y la reposición demanda tiempo y costos que, en muchos casos, recaen en las familias.

Fuentes policiales contaron que se revisarán cámaras de seguridad cercanas y se coordinarán refuerzos de vigilancia con el municipio, incluida la reparación del cerco eléctrico. Por el momento no hay detenidos, y se solicita a la comunidad que aporte información sobre movimientos inusuales o traslado de piezas metálicas en la franja horaria señalada.

